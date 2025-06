Uoči sezone godišnjih odmora tisuće kućnih ljubimaca u Hrvatskoj ostaje na ulici

"Napuštanje životinje nije samo čin bešćutnosti, već i prekršaj za koji je propisana novčana kazna, ali i kazneno djelo za koje prijeti zatvorska kazna u trajanju do jedne, odnosno do dvije godine ako napuštanje uzrokuje smrt životinje ili je riječ o većem broju napuštenih. Ako netko ostavi psa ili mačku da se sami snalaze te ih izloži gladi, žeđi, prometu, nasilju i smrti, to se ne može relativizirati izgovorima poput 'nemam kamo sa životinjom kad idem na godišnji'. O tome se treba razmišljati već prije dovođenja životinje u svoj dom jer uvijek postoje članovi obitelji, čuvalice ili hoteli za životinje, a često se životinje mogu i povesti na godišnji odmor”, ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja.