Uskoro kreću radovi na autocesti do Dubrovnika? Pogledajte koliko će stajati samo kilometar te dionice

Autocesta do Dubrovnika trebala bi se konačno početi graditi ove godine. Riječ je o najskupljoj dionici – samo kilometar će u prosjeku stajati čak 20 milijuna eura! Dubrovčani oduševljeni najavom, ipak i skeptični jer taj se projekt godinama najavljuje, piše Dnevnik.hr.

Pri kraju je natječaj za izvođača radova od mjesta Slano do Mravinjca. Otvaranje ponuda trebalo je biti za manje od deset dana, ali je baš danas odgođeno za 17. veljače. Riječ je samo o jednom od ukupno tri dijela autoceste do krajnjeg juga.

Župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić je optimističan.

“Vjerujemo da će to biti polovinom godine i veoma smo zadovoljni da uz Pelješki most da se spajamo i na ovaj način, modernom prometnicom”, rekao je župan.

Inače, izgradnja ove dionice autoceste stajat će oko dvije milijarde eura, što bi bilo oko 20 milijuna po kilometru. Bila bi to najskuplja dionica u Hrvatskoj.

“Po mom tvrdom uvjerenju, nema cijene koju se ne može platiti za spajanje Dubrovnika na mrežu autocesta s ostatkom Hrvatske”, rekao je Dobroslavić.

Samo dionica od Rudina do Osojnika duga je 28 kilometara od čega je 19 u vijaduktima i tunelima. Riječ je i o zahtjevnom i uskom terenu, što je ranije isticao i ministar Branko Bačić kad je najavljivao radove do kraja 2024. godine. Građani Dubrovnika nadaju se kako će se obećanja ovaj put i ostvariti.

“Što je bolje nije gore!”, rekla je Ane Dabelić iz Dubrovnika.

“Treba nam cesta. Cijela je zemlja lijepo od cesta napravljena pa bismo trebali i mi u Dubrovniku imati”, rekao je Marko Vuletić.

Autocesta bi trebala biti gotova do 2030., no ostaje problem prometa od Dubrovnika do zračne luke. Jedina prometnica ne može izdržati toliko opterećenje. Iz Hrvatskih cesta odgovorili su kako namjeravaju raditi dodatne analize varijanti, odnosno kuda bi ta prometnica prolazila. Rezultat je to javnih izlaganja i rasprava u kojima su građani na tada predloženu varijantu iznijeli niz kritika.

