Muke zbog novih kartica za podzemne spremnike. "Vlasnik živi u SAD-u, mora ići 500 kilometara da bi dao punomoć"
U širem središtu Zagreba, gdje postoje podzemni spremnici za otpad, nedavno je uveden nosi sustav njihovog otključavanja.
Umjesto dosadašnjih čip-kartica, u Zagrebačkom holdingu i Čistoći dosjetili su se da bi otključavanje spremnika i odlaganje otpada mogli olakšati uvođenjem virtualne kartice koja se aktivira putem mobilne aplikacije OtključajZG na pametnom telefonu.
No mnogima nisu olakšali zbog ograničavajućeg pravila prema kojemu svako kućanstvo može imati aktivirane samo tri virtualne kartice, svaka na zasebnom mobilnom telefonu, što znači da tamo gdje je više od troje ukućana neki ne mogu imati tu karticu čak i ako su zdravi, sposobni i spremni za odlaganje otpada u spremnike.
Ili virtualna ili fizička kartica, obje ne
Zapravo mogu, ali pod uvjetom da im za obavljanje tog rutinskog čina drugi ukućani posude svoj pametni telefon, što mnogima nije praktično. Još je nepraktičnije ako je osoba bez virtualne kartice na mobitelu duže vrijeme sama u kući - nitko joj neće ostaviti svoj mobitel odlazeći na put, a nagomilani otpad bi trebala odložiti u spremnik.
Osobama koje nemaju pametni telefon na kojemu mogu aktivirati virtualnu karticu ili uopće nemaju mobilni uređaj, omogućeno je da i dalje koriste plastičnu čip-karticu, ali ne onu koju su imali do sada, nego novu po koju moraju osobno doći u Korisnički centar Zagrebačkog holdinga. Osim nepokretnima ili slabo pokretnima, ni to ne bi bio problem da Čistoća nije postavila uvjet: ili virtualna ili fizička čip-kartica! Obje ne mogu u isto vrijeme premda bi takva mogućnost mnogima olakšala svakodnevicu.
Nije ogroman problem, ali je simptomatičan
U odnosu na druge komunalne probleme, ovaj je neznatan, ali simptomatično govori o sistemskom inzistiranju na krutim pravilima (Ne više od tri virtualne kartice! Ili virtualna ili fizička kartica!) koji nisu obrazloženi, nego samo objavljeni u letku putem kojega su Zagrebački holding i podružnica mu Čistoća građane obavijestili o ovoj promjeni.
Prije objave teksta u kojemu smo o tome pisali, prošloga ponedjeljka, pretprošlog ponedjeljka, 30. ožujka, poslali smo upit o svemu tome na četiri adrese: Službi za informiranje Grada Zagreba, Zagrebačkom holdingu, Čistoći i Uredu voditelja podružnice Čistoća. No i nakon sedmodnevnog čekanja odgovore nismo dobili.
A adresirane smo pitali zašto je broj virtualnih kartica za otključavanje podzemnih spremnika ograničen na tri, zašto nije moguće istovremeno imati i virtualnu i fizičku karticu te zašto stari i slabo pokretni ljudi moraju osobno ići u korisnički centar Zagrebačkog holdinga po novu karticu ako im je ona dosad važeća bila dostavljena kući.
Razljutila se i bivša predsjednica
O ovome se uoči Uskrsa oglasila i bivša predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović objavivši na Instagramu fotografiju otpada ostavljenog ili razbacanog pored spremnika u Bauerovoj ulici gdje živi. Napisala je među ostalim: "Sretan Uskrs svim genijalcima u gradskoj vlasti kojima je palo na pamet mijenjati sustav kontejnera za smeće usred Velikog tjedna. Šutim već godinama, ali ne mogu više. Dosta mi je, stvarno dosta."
Ljudi s kojima smo razgovarali, a u međuvremenu su preuzeli aplikaciju i aktivirali virtualnu karticu, kažu kako ista dobro otključava i nemaju pritužbi. No nije u pitanju funkcionalnost kratice, nego problemi s kojima se suočio dio stanara.
O tome svjedoči nekoliko komentara na naš tekst.
"Vodila sam susjedu da preuzme karticu, ima 90 godina"
"Ovo sa karticama i aplikacijom je užasno nepraktično za sve vlasnike koji iznajmljuju stanove turistima ili stažistima i studentima koji borave relativno kratko u stanu. Znači ili im moram ostaviti karticu pa ako je izgube ili zaborave vratiti onda ići u Holding i plaćati novu. Ili ih moram gnjaviti s aplikacijama i onda tražiti da ih obrišu na odlasku kako bi ih mogli dati novim gostima ili novim stanarima", napisao je jedan čitatelj.
"Jako sam se iznenadila da kao predstavnica suvlasnika nisam mogla podići kartice za podzemne spremnike. Imala sam popis suvlasnika od GSKG-a i žig. Vlasnici stanova u našoj zgradi žive izvan Zagreba: četvero u Njemačkoj, jedan u Engleskoj, jedan u Virju i jedan u Dubrovniku. (…) Po karticu za smeće moram osobno doći u Holding u Vukovarsku. Neposredno prije Uskrsa vodila sam jednu vlasnicu stana u Holding u Vukovarskoj. Gospođa ima 90 godina. Je li to normalno", zapitala se jedna čitateljica.
A jedan je čitatelj opisao valjda najbizarniji slučaj vezan uz nova pravila za otključavanje podzemnih spremnika.
"Starica živi uz pomoć susjeda sama u stanu. Vlasnik je sin koji trajno boravi u Americi. Znate li što su rekli Tomašević i njegovi doglavnici? Sin mora otići u hrvatsku ambasadu udaljenu 500 kilometara i ovjeriti punomoć kojom će netko u Zagrebu podići karticu umjesto njega."
"Sin dođe, uzme vreću s otpadom i baci u svojoj ulici"
Pitali smo 81-godišnjeg Ivana, koji nam se prije uvođenja novog sustava požalio kako će, iako jedva hoda, morati u Korisnički centar Zagrebačkog Holdinga po novu karticu, je li išao tamo.
"Nisam. Nije mi dobro ovih dana i ne idem nikuda. Sin će me odvesti kada mi bude bolje. A ja i nemam puno otpada, jednom tjedno napunim plavu vrećicu. Sin je bio poslije Uskrsa, uzeo vrećicu i odnio je u kontejner u svojoj ulici", rekao nam je.
On mobilnu aplikaciju s virtualnom karticom ne može preuzeti jer nema pametni telefon, nego "prastari mobitel" kako kaže.
