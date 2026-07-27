Bačić o podzemnim spremnicima na Jelačić placu: Za njih je potrebna suglasnost konzervatora

Međutim, to izdaje Grad sam sebi. Dakle, nadležna jedinica lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti izdavanje građevinskih dozvola izdaje i tu potvrdu za taj projekt i te spremnike koji su postavljeni na Trgu bana Jelačića. No, ono što je u tom projektu važno, s obzirom da se radi o zaštićenoj povijesnoj cjelini Grada Zagreba, suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba usuglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture", pojasnio jeBačić.