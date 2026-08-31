NOVA PRAVILA
Uvodi se doživotni zatvor za 15 kaznenih djela: Objavljeno kad će biti moguć uvjetni otpust
Doživotni zatvor u Hrvatskoj moći će se od 1. siječnja 2027. izreći počiniteljima 15 vrsta najtežih kaznenih djela, među kojima su i ona vezana uz nepovratno ili dugotrajno onečišćenje okoliša
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Najteža kazna moći će se izreći svim osobama koje su u trenutku počinjenja djela imala 18 ili više godina, što znači da neće biti pošteđeni ni mlađi punoljetnici, piše Kristina Turčin za Jutarnji.
No, svi osuđenici na doživotni zatvor, bez obzira na dob, imat će pravo na uvjetni otpust nakon odsluženih 25 godina kazne.
Kako piše Jutarnji list, odgovornost tvrtki, odnosno pravnih osoba, za kaznena djela koja su preko njih počinile odgovorne osobe, sankcionirat će se bitno strože nego dosad.
Konkretno, za djela kojima je prouzročeno najteže onečišćenje okoliša, odnosno ekocid, kazne će se penjati do 50 milijuna eura.
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