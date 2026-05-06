PRONAĐEN LEŠ

Užas u Istri: Netko je na obali Umaga ustrijelio dupina

06. svi. 2026. 13:42
PU Istarska

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu

Umaška policija je jučer oko 8 sati zaprimila dojavu kako je na obali mora u Bašaniji, naselja u sastavu grada Umaga, pronađen leš dupina u raspadnutom stanju.

Utvrđeno je da je na tijelu dupina vidljiva ozljeda nalik na prostrijelnu ranu nastalu uporabom vatrenog oružja te je policija o događaju obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o životinji.

Nad pronađenim lešom dupina u Zavodu za veterinarsku patologiju obaviti će se vještačenje ozljeda i utvrđivanje točnog uzroka smrti, a zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo ubijanje i mučenje životinja, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

