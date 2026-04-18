Objavljeno izvješće EK-a: Ovo je ključni problem hrvatskog zdravstva

Posljednjih se godina bilježi postupan porast broja liječnika i medicinskih sestara. Hrvatska je 2023. imala četiri liječnika na tisuću stanovnika, a prosjek EU je 4,3. Slična je situacija i kod medicinskih sestara – njih je u Hrvatskoj bilo 7,7 na tisuću stanovnika, u odnosu na europski prosjek od 8,5, navodi se u Zdravstvenom profilu za Hrvatsku, koji se izradili EK, OECD i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i politike.