Veliki požar u Osijeku: Gore skladišta HŽ-a

Nešto iza 17 sati buknuo je veliki požar u osječkom Donjem gradu, u blizini lokalne željezničke stanice. Zapalila su se skladišta Hrvatskih željeznica smještena uz prugu.
Budući da je većina objekata bila drvene konstrukcije, vatra se brzo proširila te je veći dio skladišta izgorio još prije dolaska vatrogasnih postrojbi. Na mjestu požara intervenirali su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka te DVD-a Donji grad, javlja sib.
Policija osigurava mjesto požarišta, a okupio se i velik broj građana koji sa sigurne udaljenosti promatra što se događa.
Iz policijske uprave osječko-baranjske potvrdili su, pak, za Večernji da je dojava stigla u 17:13. Kako navode, požar je izbio u drvenom objektu, u napuštenom skladištu HŽ-a. Objekt se nalazi uz prugu te tamo ima nekoliko vagona koji su navodno prazni, a djelatnici trenutačno pokušavaju lokomotivom premjestiti te vagone.
Trenutno nema informacija da se netko nalazio u napuštenom objektu koji se zapalio. Traje gašenje požara, a očevid na mjestu nesreće će se provesti nakon što se za to stvore uvjeti i požar se potpuno ugasi. Očevidom će se utvrditi okolnosti nesreće. "Jedna drvena baraka je izgorjela, na drugom krovištu je zaustavljena vatra. Uspjeli smo skloniti cisterne s gorivom, vatra se još gasi", rekao je zamjenik zapovjednika JVP-a Osijek Davor Škarica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
