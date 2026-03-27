Veliki problemi u tramvajskom prometu: Ovo je popis prekinutih linija i obilaznih pravaca

Zbog jakog vjetra koji ruši stabla i grane na prometnice, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.

Brojne linije preusmjerene ili u prekidu

Zbog padova stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije: 103, 129 127, 226, 142, 201, 205.

Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke.

Linija 118 prometuje skraćeno do raskrižja Adžijine i Magazinske zbog pada stabla na Trgu Republike Hrvatske.

Linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani. Putnike na relaciji Gračansko

Linije 1 i 13 ne prometuju.

Linije 8 i 14 preusmjerene su na Kvaternikov trg zbog pada stabla na naponsku mrežu u Grškovićevoj.

Linije 4, 11 i 12 zbog pada ograde u Vlaškoj prometuju u smjeru istoka obilazno Ul. Franje Račkog, Trgom žrtava fašizma i Zvonimirovom do Kvaternikovog trga.

Nadalje, zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi