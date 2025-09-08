Izbor ustavnih sudaca
Veljko Miljević: Šeparović i Arlović već sad su na USUD-u duže od zakonom predviđenog roka
Gost N1 studio uživo kod Tihomira Ladišića bio je odvjetnik Veljko Miljević. Među ostalim, komentirao je i situaciju s Ustavnim sudom.
Naime, prošloga je tjedna objavljen javni poziv za izbor tri suca Ustavnog suda jer trojici ustavnih sudaca istječe osmogodišnji mandat 12. listopada 2025., pa je potrebno odabrati nove. Mandat istječe sadašnjem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu.
Ako se vladajući i oporba ne dogovore, mandat sadašnjim sucima može biti produljen za šest mjeseci, odnosno do 12. travnja 2026.
"Nemogućnost funkcioniranja USUD-a"
Miljević podsjeća da je već i potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić upozorio da nije realno očekivati da će ustavni suci biti izabrani do 12. listopada, kada sadašnjima istječe mandat.
"Već se izražava sumnja da se to neće napraviti u tom roku", kaže odvjetnik.
Ako suci ne budu izabrani, smatra Veljko Miljević, dolazimo u opasnu situaciju.
"U tom ćemo slučaju doći u opasnu situaciju nemogućnosti funkcioniranja Ustavnog suda", kaže odvjetnik.
Upozorava i da su Miroslav Šeparović i Mato Arlović već sada duže na Ustavnom sudu od zakonski predviđenih rokova.
