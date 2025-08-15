Miljević o šefu Vrhovnog suda: Vladu i njezinog čelnika ne treba ništa ni pitati

"Mislim da nikada nismo bili u takvoj situaciji. Dugo pamtim, a iduće godine će biti punih 50 godina da sam u pravosuđu. Uz tri ponovljena natječaja, nemamo predsjednika Vrhovnog suda, izgleda da ga u doglednoj budućnosti nećemo ni imati. To je tragična situacija u koju se nismo trebali ni dovesti. Do 1990. smo uvijek na čelu Vrhovnog suda imali osobu koja je znala voditi sud i koja je imala povjerenje i pravosuđa, koje je imalo povjerenje građana", započeo je.