Miljević o šefu Vrhovnog suda: Vladu i njezinog čelnika ne treba ništa ni pitati

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Veljko MIljević, odvjetnik i pravni stručnjak koji je komentirao činjenicu da Republika Hrvatska i dalje, nakon tri javna poziva, nema predsjednika Vrhovnog suda.
Iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske priopćili su da Zoran Milanović neće nikoga od prijavljenih predložiti na javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda.
"Predsjednik Republike neće predložiti Hrvatskom saboru nikoga od prijavljenih na javni poziv od 6. srpnja 2025. za mjesto predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Budući da neće nikoga predložiti za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, neće zatražiti ni mišljenja od Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora i Vrhovnog suda RH. Prema Ustavu RH, predsjednik Republike jedini je ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, a mišljenja Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuća za predsjednika Republike kao predlagatelja", naveli su s Pantovčaka, a danas je naš poznati odvjetnik Veljko Miljević komentirao spornu situaciju u kojoj se našlo hrvatsko pravosuđe.
"Mislim da nikada nismo bili u takvoj situaciji. Dugo pamtim, a iduće godine će biti punih 50 godina da sam u pravosuđu. Uz tri ponovljena natječaja, nemamo predsjednika Vrhovnog suda, izgleda da ga u doglednoj budućnosti nećemo ni imati. To je tragična situacija u koju se nismo trebali ni dovesti. Do 1990. smo uvijek na čelu Vrhovnog suda imali osobu koja je znala voditi sud i koja je imala povjerenje i pravosuđa, koje je imalo povjerenje građana", započeo je.
"Od 90. smo isto tako na toj funkciji imali ljude koji su predstavljali određene veličine i određeni autoritet. Što se nakon toga dogodilo, možemo raščlanjivati, ali vidi se na koncu, došli smo u ovu situaciju", dodao je.
Međutim, 'tko je u pravu'? Što kaže Ustav?
"Nažalost, točno je priopćenje Ureda predsjednika Republike, to tako u Ustavu piše. Dobro je odvagano tko treba dati prethodno mišljenje: opća sjednica Vrhovnog suda i Odbor za pravosuđe. Gdje 'šteka'? Upravo na prijedlogu predsjednika Republike Hrvatske. Na prijedlog predsjednika republike Sabor bira predsjednika suda. To je u parlamentarizmu izvanredno dobro i odvagano. Ali predsjednik Republike kaže da ga to uopće ne obavezuje. Zašto? Zato što je dobro odvagano da presudnu odluku donosi Hrvatski sabor. Parlament, jer smo se odlučili za parlamentarni sustav vladavine. Ima li ovdje negdje Vlade? Nema, zato Vladu i njezinog čelnika ne treba ništa ni pitati ukoliko ne želimo kršiti ustavne odredbe", kaže Miljević.
"Milanović kaže da ga prethodno mišljenje ne obavezuje. On to može reći. Vidjeli smo da je prije nekoliko godina on zagovarao da na čelu Vrhovnog suda treba biti šef ili šefica katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, što ima neku logiku. Doduše, to ne piše nigdje", dodao je.
"Na čelu sudačke hijerarhije treba biti netko tko je prošao sve segmente pravosuđa. Svi zaboravljaju da je Vlada Republike Hrvatske odgovorna Saboru."
