Dodaje: "Sve je to korupcija. U slučaju Škorića smo imali i slučajeve ozbiljnih dimenzija i slučajeve - avionskih karata. Ali sad vidimo da to nije samo HC, nego i HAC. Vidimo i znamo da je to slučaj u cijelom spektru javnih tvrki i to je jednostavno - način ponašanja. Svi to rade", zaključuje.