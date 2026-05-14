mnoge uginule
Uhićena žena koja je s mužem na Učki deset godina zlostavljala životinje
Opatijska policija izvijestila je da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Ubijanje ili mučenje životinja".
Utvrđeno je da je 76-godišnjakinja u proteklih deset godina, zajedno s izvanbračnim partnerom i nedavno poginulim hrvatskim državljaninom, prvo na području Kostrene, a potom na imanju na Učki držala oko 80 pasa i mački bez odgovarajuće skrbi, ishrane i veterinarske pomoći.
Takvim je postupanjem životinjama nanesena fizička bol, patnja, ozljede i strah.
Naime, policija je prije tri dana zaprimila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa te šest mačaka s imanja na Učki koji su potom zbrinuti u skloništu za napuštene životinje.
Na imanju je pronađeno i dosta lešina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neadekvatne skrbi, odnosno neishranjenosti.
Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, protiv 76-godišnjakinje je podnesena kaznena prijava mjerodavnom državnom odvjetništvu i predana je pritvorskom nadzorniku.
