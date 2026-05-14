Oglas

mnoge uginule

Uhićena žena koja je s mužem na Učki deset godina zlostavljala životinje

author
N1 Info
|
14. svi. 2026. 10:46
psi učka
N1/ Borna Šmer

Opatijska policija izvijestila je da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Ubijanje ili mučenje životinja".

Oglas

Utvrđeno je da je 76-godišnjakinja u proteklih deset godina, zajedno s izvanbračnim partnerom i nedavno poginulim hrvatskim državljaninom, prvo na području Kostrene, a potom na imanju na Učki držala oko 80 pasa i mački bez odgovarajuće skrbi, ishrane i veterinarske pomoći.

Takvim je postupanjem životinjama nanesena fizička bol, patnja, ozljede i strah.

Naime, policija je prije tri dana zaprimila dojavu veterinarskih djelatnika koji su oduzeli više od 47 pasa te šest mačaka s imanja na Učki koji su potom zbrinuti u skloništu za napuštene životinje.

Na imanju je pronađeno i dosta lešina životinja za koje se pretpostavlja da su uginule zbog neadekvatne skrbi, odnosno neishranjenosti.

Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, protiv 76-godišnjakinje je podnesena kaznena prijava mjerodavnom državnom odvjetništvu i predana je pritvorskom nadzorniku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kostrena policija učka zostavljanje životinja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ