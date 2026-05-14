Žena u dobi od 76 godina osumnjičena za mučenje i ubijanje životinja završila je u pritvoru nakon što je na području Učke pronađeno gotovo 50 izgladnjelih pasa i više mrtvih životinja. Slučaj koji je šokirao Hrvatsku otvorio je i pitanje višegodišnjeg izostanka reakcije institucija, ali istodobno ujedinio građane koji danima prikupljaju pomoć za spašene pse. O tragediji koja je potresla Kvarner, ali i potaknula val solidarnosti, donosimo vam priču.

Kujica Foxy privremeno je udomljena nakon što je pronađena u kući užasa na Učki zajedno s još gotovo 50 jedva živih i tridesetak mrtvih pasa.

"Došla je u jako teškom stanju izgladnjelosti, zanemarenosti, nokti su bili dugački da nije mogla hodati. Ona ne zna hodati po stepenicama, ali vidite da je ona divan karakter, da se brzo naučila na maženje, na toplinu, na ljudski dodir", kaže Slavica Crnković iz Kraljevice.

Tužna sudbina ovih životinja u fokus je stavila riječki azil koji je mnogim psima postao privremeni dom.

Parking je prepun automobila. Donosi se hrana, deke, higijenske potrepštine. Vrijedni volonteri čiste, hrane i igraju se s napaćenim psima svih vrsta i veličina.

"Cijeli život imam psa, bili su tražili volontere i srce me je jednostavno pozvalo, morala sam, morala sam doći", ističe volonterka Paula Ivanović.

Mobilizirao se cijeli Kvarner. Brojni su mjesni odbori priskočili u pomoć.

Pomažu i gradovi i općine

"Nadam se da će briga i volja građana za dobrobit životinja još jednom biti ona energija koja je potrebna institucijama da se počnu zbilja, ozbiljno baviti svojim poslom", naglašava Kristian Starčić iz MO Kozala.

U pomoć su priskočili i brojni gradovi i općine.

"Drago mi je da se puno ljudi uključilo u tu priču. Evo, sad masovno je to skupa sve krenulo, tako i naša Primorsko-goranska županija s financijskom potporom od 2.000 eura za početak", rekao je za N1 primorsko-goranski zamjenik župana Toni Štimac.

Za patnju ovih pasa, koja je ujedinila zajednicu, odgovorni su muškarac koji je nedavno stradao te 76-godišnjakinja. Ona je u pritvoru, a policija je tereti za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja.

Mirjana Magdić, voditeljica odnosa s javnošću PU PG kaže: "Utvrđeno je da je na području Kostrene i Učke držala veći broj pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi. Po dojavi veterinarskih djelatnika, oduzeto je više od 47 pasa i 6 mačaka."

Potvrda koja stiže s gotovo deset godina zakašnjenja, jer institucijama je ova priča otprije poznata.

Merima Ferk iz Društva za zaštitu životinja Rijeka kaže: "Nadam se da će biti zaista kažnjena na pravi način i nadam se da će zaista ovaj put odvjetništvo, pravne službe, veterinarske službe i svi ostali odraditi ovu priču do kraja."

Ključan je problem nedostatak sustavne kontrole, ističu iz Udruge Prijatelji životinja.

Luka Oman kaže: "Imamo bazu pasa u kojoj su svi psi, pa tako je vrlo lako moguće otkriti sve one koji imaju više od, primjerice, 10 pasa. Tu je i kontrola mikročipiranja. Da se to događa u svim lokalnim zajednicama, redovito, jednostavno ovakvi slučajevi, ovakve grozote bi bile otkrivene znatno ranije, na vrijeme, i bile bi spriječene.

Hrvatsko se zakonodavstvo mora uskladiti s europskim regulativama, kaže ministar Damir Habijan koji očekuje da će se prijedlog kaznenog zakona u rujnu naći na stolu.

"To je nešto što moramo napraviti kao država članica EU da se uskladimo s AKIJ-em, odnosno pravnom stečevinom, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela", kaže.

Ovaj slučaj nije samo priča o zlostavljanju životinja - nego i o desetljeću nečinjenja koje je završilo tragedijom, ali ipak i nadom da ove pse čeka sretniji život.