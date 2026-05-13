Oglas

skupina za zaštitu životinja

KRAS o slučaju na Učki: Zanemarivanje životinja nije privatna stvar pojedinca, nego ozbiljan društveni problem

author
Hina
|
13. svi. 2026. 20:30
Azil Rijeka
N1

Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije (KRAS) priopćila je da će, nakon što je nedavno na Učki u nehumanim uvjetima pronađeno 47 pasa, pomoći kako bi im se osigurala potrebna skrb te su poručili da je zlostavljanje životinja nedopustivo.

Oglas

Iz KRAS-a su u srijedu naglasili da su s velikom potresenošću primili vijest o slučaju na području Učke, gdje je u teškim i nehumanim uvjetima pronađeno i preuzeto 47 pasa, dok su pojedine životinje, nažalost, uginule. Dodaju da će se, uz podršku Primorsko-goranske županije, uključiti u aktivnosti i pomoći kako bi se spašenim psima osigurala potrebna veterinarska skrb i omogućio oporavak.

Zanemareni i uginuli psi zatečeni su u kući na Učki nakon što je vlasnik pasa nedavno poginuo u prometnoj nesreći. 

Riječ je o slučaju koji duboko uznemiruje javnost i jasno pokazuje koliko je važno da se na svaku sumnju na zanemarivanje ili zlostavljanje životinja reagira brzo, odgovorno i odlučno, naveli su iz radne skupine te istaknuli kako zanemarivanje životinja nije privatna stvar pojedinca, nego ozbiljan društveni problem koji traži postupanje nadležnih službi i jasnu osudu zajednice.

Iz KRAS-a su iskazali zahvalnost svim službama, volonterima, veterinarima i građanima, koji su se uključili u spašavanje, prijevoz, zbrinjavanje i oporavak pasa, ističući kako u takvim situacijama posebno dolazi do izražaja važnost suradnje institucija i ljudi koji su spremni odmah pomoći.

Ovaj slučaj snažan je podsjetnik na potrebu dodatnog jačanja svijesti o odgovornom odnosu prema životinjama, važnosti njihove zaštite te pravodobnog reagiranja na svaku sumnju u zanemarivanje ili zlostavljanje, kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih tragičnih situacija, poručili su iz KRAS-a, koji okuplja sve koje se aktivno bave zaštitom životinja bez obzira radi li se o institucijama, udrugama ili pojedincima.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
azil rijeka kras riječki azil spašavanje pasa učka zaštita životinja zlostavljanje životinja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ