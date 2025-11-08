TISUĆE LJUDI NA RIVI
VIDEO, FOTO / Torcida pred sudom pozvala na "oslobođenje braće" pa završila prosvjed
Torcida je za danas od 11 sati organizirala prosvjed u Splitu zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Pritom su dobili podršku braniteljskih udruga.
Za taj povod je gradonačelnik Tomislav Šuta omogućio da se prosvjed održi na rivi, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović iznenadio je porukom da se prosvjed ne treba prijaviti, bez obzira što je to inače zakonom obavezno učiniti.
Premijer Andrej Plenković smatra da je prosvjed demokratsko pravo, ali se zapitao protiv čega se točno prosvjeduje.
Svojevrsna uvertira u taj prosvjed dogodila se i sinoć u Zagrebu tijekom održavanja Dana srpske kulture, protiv čega je protestirala skupina od više desetaka maskiranih muškaraca. Dizali su desnice u zrak, napadali novinare, skandirali, ali i bježali od policije.
12:37
prije 1h
Torcida pred sudom i kraj prosvjeda
Nakon završetka prosvjeda na rivi, uz "Za dom spremni" Torcida je otišla prema sudu, gdje ju je dočekala policija. Poslije malo skandiranja i povika "pustite našu braću", okupljeni su se počeli razilaziti i oko 12:30 okupljanje je završilo.
12:10
prije 1h
I pripadnici HOS-a na prosvjedu
Pripadnici HOS-a nisu propustili dolazak na prosvjed u majicama s janso istaknutim "Za dom spremni", ispod zastava koje počinju bijelim poljem.
12:05
prije 1h
"Pustite našu braću"
"Zahtijevamo da puste našu braću. Ovo je danas samo jedan dio šta smo se skupili. Ako triba doće cila država za našu braću, hvala Tornadu, hvala svim navijačkim skupama", s tribine je vikao tajnik Torcide Stipe Lekić pa pokrenuo navijanje.
11:32
prije 2h
"Hrvatska pripada hrvatskom narodu"
"Ovdje nas je dovela nepravda prema vukovarskom branitelju i dvostruki kriteriji prema hrvatskom narodu u našoj domovini i pokušaji da se kroz medije i kulturu nameću obrasci velikosrpskog narativa. Hrvatska pripada hrvatskom narodu i svim građanima, ali ne onima koji je ponižavaju", kazao je voditelj Vrbatović.
11:25
prije 2h
Pjevaju se domoljubne pjesme
Osim Thompsona, čuju se i druge domoljubne uspješnice. "Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija", riječi su kojima je voditelj Zoran Vrbatović Vrba pozdravio okupljene.
"Molim vas da minutom ponosne hrvatske tišine odamo počast Franji Tuđmanu, Gojku Šušku i svim onim gradovima herojima, Vukovaru i Škabrnji, kao i svim našim vitezovima", rekao je. Organizatori su okupljene pozvali i na grupnu molitvu.
11:08
prije 2h
Thompson na samom početku
Uz Thompsonovu "Ako ne znaš što je bilo" počeo je prosvjed. Okupilo se oko tisuću ljudi.
10:55
prije 3h
"Uz heroje do groba"
Torcida je razvila transparent na kojem piše "Uz heroje do groba". Vjerojatno će biti istaknut i tijekom utakmice na Poljudu protiv Osijeka od 17:45.
10:53
prije 3h
Kosor: Posvuda dozrijevaju crni plodovi
Bivša premijerka Jadranka Kosor na platformi X komentirala je aktualna događanja.
"Posvuda dozrijevaju crni plodovi dvostrukih konotacija protuustavnosti. Dozrijevaju, a truli", stoji u njenoj objavi.
