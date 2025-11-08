Osim Thompsona, čuju se i druge domoljubne uspješnice. "Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija", riječi su kojima je voditelj Zoran Vrbatović Vrba pozdravio okupljene.

"Molim vas da minutom ponosne hrvatske tišine odamo počast Franji Tuđmanu, Gojku Šušku i svim onim gradovima herojima, Vukovaru i Škabrnji, kao i svim našim vitezovima", rekao je. Organizatori su okupljene pozvali i na grupnu molitvu.