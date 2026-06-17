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VIDEO / I Habijan u povorci s navijačima u Dallasu. Kakvu igru očekuje večeras?
Povorka američko-hrvatskog prijateljstva održala se noćas u Dallasu uoči utakmice Hrvatske i Engleske. Naš reporter Hrvoje Krešić ondje je sreo i ministra pravosuđa Damira Habijana.
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Na službeni poziv došao sam u Dallas na utakmicu, rekao je Habijan.
"Atmosfera je vruća, puno je naših navijača došlo dati podršku vatrenima. Došao sam u povorku koja je bila više nego veličanstvena. Pričao sam s ljudima, jako puno ih je iz Amerike, ali navijači su došli i iz svih krajeva Hrvatske", rekao je ministar.
U razgovoru u VIDEU je otkrio i kakvu igru očekuje večeras od Vatrenih.
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