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hrvatska-engleska

VIDEO / I Habijan u povorci s navijačima u Dallasu. Kakvu igru očekuje večeras?

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N1 Info
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17. lip. 2026. 09:52
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Povorka američko-hrvatskog prijateljstva održala se noćas u Dallasu uoči utakmice Hrvatske i Engleske. Naš reporter Hrvoje Krešić ondje je sreo i ministra pravosuđa Damira Habijana.

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Na službeni poziv došao sam u Dallas na utakmicu, rekao je Habijan.

"Atmosfera je vruća, puno je naših navijača došlo dati podršku vatrenima. Došao sam u povorku koja je bila više nego veličanstvena. Pričao sam s ljudima, jako puno ih je iz Amerike, ali navijači su došli i iz svih krajeva Hrvatske", rekao je ministar.

U razgovoru u VIDEU je otkrio i kakvu igru očekuje večeras od Vatrenih.

Teme
damir habijan sp 2026 sp 2026.

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