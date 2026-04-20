Screenshot/X

U nedjelju navečer u Grazu je izbio veliki požar. Stambena zgrada bila je u plamenu, a brojne hitne službe ostale su na mjestu događaja do kasno u noć. Oko 20 ljudi prevezeno je u bolnicu zbog udisanja dima.

"Uzrok požara nije jasan", rekao je glasnogovornik štajerske policije. "Cijela zgrada je evakuirana. Ima otprilike 20 ozlijeđenih, uglavnom sa sumnjom na udisanje dima. Još uvijek se ne zna ima li teže ozlijeđenih", piše Kronen Zeitung.

Požar je izbio u prostoriji za smeće u prizemlju. Profesionalna vatrogasna brigada iz Graza na mjesto požara uputila je 46 vatrogasaca i jedanaest vozila. Upozoreni su vatrodojavnim sustavom u 19:51 sati.

U ponedjeljak ujutro vatrogasna postrojba pojasnila je da je požar izbio u spremnicima za smeće u prizemlju. Odatle se vatra očito proširila na pročelje zgrade.

Nema težih ozljeda

Crveni križ izvijestio je u ponedjeljak ujutro da je 16 osoba ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu zbog udisanja dima. "Pet osoba zadobilo je umjerene ozljede, a jedanaest drugih lakše ozljede. Srećom, nije bilo težih ozljeda", naveli su.

Graz’da Apartman Yangını: Çöp Odasında Başladı, Çok Sayıda Kişi Tahliye Edildi



WELG | Graz – Graz’ın Straßgang bölgesinde bu akşam bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Grillweg üzerindeki çok katlı binada başlayan yangın sonrası yoğun duman çevreye yayıldı, bazı… pic.twitter.com/SumHLwW3L4 — WELG TV (@welgmedya62) April 19, 2026

Požar je pokrenuo uzbunu za masovni incident žrtava (MCI), koja mobilizira sve bolnice u okolnom području kako bi rasporedile pacijente.

Tim za krizne intervencije također je pružio podršku neozlijeđenim osobama, a Crveni križ ih je opskrbio dekama i bocama s vodom, piše Kronen Zeitung.