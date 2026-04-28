Split, Gata, Jelsa...

Za dalmatinske vatrogasce nema predaha: Četiri požara unutar 24 sata

N1 Info
28. tra. 2026. 08:44
Pozar na brdu Trecanica.Nakon prolaska Vlaka, na nekoliko mjesta planuo je pozar koji se brzo prosirio te su aktivirana 4 kanadera te 90 vatrogasaca. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Iako se radilo o "mirnijem" danu, zabilježeni su požari na više lokacija

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u posljednja 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je nekoliko intervencija vatrogasaca, među kojima se ističu požari trave i niskog raslinja te jedna tehnička intervencija u Splitu.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 12:25 sati u Hercegovačkoj ulici, gdje su vatrogasci obavili tehničku intervenciju skidanja prstena. Na teren su izašla dva vatrogasca, piše Dalmacija Danas.

Na području županije zabilježena su tri požara otvorenog prostora. U Gati je u 11:00 sati izbio požar trave i niskog raslinja koji je zahvatio oko 500 četvornih metara, a na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca DVD-a Gata.

U Kaštel Sućurcu je u 11:14 sati planuo požar na površini od oko 900 četvornih metara. U gašenju su sudjelovali vatrogasci DVD-a Mladost i DVD-a Gomilica s ukupno 11 vatrogasaca s četiri vozila.

Najveći požar zabilježen je u mjestu Zavala na području Jelse, gdje je u 15:19 sati opožarena površina od oko jednog hektara. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Jelsa, DVD-a Hvar i DVD-a Stari Grad s ukupno 33 vatrogasca i osam vozila.

Svi požari su lokalizirani, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je njihovo daljnje širenje i veća šteta.

