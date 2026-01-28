Videozapis prikazuje trenutak u kojem se dio skele, odnosno privremene konstrukcije, iznenada pomiče i potom urušava. Na snimci se vidi i kako su radnici neposredno prije pada pokušavali postavljanjem čeličnih cijevi zadržati konstrukciju u uspravnom položaju, a u stabilizaciji je sudjelovao i kran dizalice prisutne na gradilištu. Radnici koji su se u tom trenutku nalazili u blizini pobjegli su na vrijeme i srećom izbjegli urušavanje skela nad njima, piše Jutarnji.