Oglas

treća faza obnove

VIDEO / Mrežama se širi snimka: Urušile se skele na gradilištu na Rebru

author
N1 Info
|
28. sij. 2026. 12:55
PXL_141025_140119549
Slavko Midzor/PIXSELL

Snimka urušavanja dijela konstrukcije na gradilištu Kliničkog bolničkog centra Zagreb na Rebru u kratkom se roku proširila društvenim mrežama. Riječ je o padu dijela skele, odnosno privremene građevinske konstrukcije tijekom izvođenja radova, zabilježenom kamerom s gradilišta.

Oglas

Videozapis prikazuje trenutak u kojem se dio skele, odnosno privremene konstrukcije, iznenada pomiče i potom urušava. Na snimci se vidi i kako su radnici neposredno prije pada pokušavali postavljanjem čeličnih cijevi zadržati konstrukciju u uspravnom položaju, a u stabilizaciji je sudjelovao i kran dizalice prisutne na gradilištu. Radnici koji su se u tom trenutku nalazili u blizini pobjegli su na vrijeme i srećom izbjegli urušavanje skela nad njima, piše Jutarnji.

Prema neslužbenim informacijama nema ozlijeđenih

Iz KBC-a Zagreb potvrdili su da je došlo do urušavanja skele naglasiši kako nije bilo ozlijeđenih osoba niti ugrožavanja pacijenata, zaposlenika ili posjetitelja bolnice.

"Radovi na obnovi i proširenju bolnice izvode se putem ovlaštenog izvođača radova, koji je u cijelosti odgovoran za organizaciju gradilišta, sigurnost na radu te sanaciju nastale situacije. Izvođač je odmah po događaju pristupio osiguranju područja i poduzeo sve potrebne mjere kako bi se spriječile bilo kakve daljnje opasnosti", navode.

Treća faza obnove najveće bolnice u Hrvatskoj

Podsjetimo, radovi na trećoj fazi obnove i gradnje Kliničkog bolničkog centra (KBC) Zagreb – Rebro dio su opsežnog projekta modernizacije najveće bolnice u Hrvatskoj. U sklopu ove faze predviđena je izgradnja nove bolničke zgrade, javne garaže s više od tisuću parkirnih mjesta i helidromom te uređenje pristupnih prometnica i prateće infrastrukture.

Teme
kamgrad obnova pad skele na kbc-u skela na kbc-u srušena skela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ