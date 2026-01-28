Snimka urušavanja dijela konstrukcije na gradilištu Kliničkog bolničkog centra Zagreb na Rebru u kratkom se roku proširila društvenim mrežama. Riječ je o padu dijela skele, odnosno privremene građevinske konstrukcije tijekom izvođenja radova, zabilježenom kamerom s gradilišta.
Oglas
Videozapis prikazuje trenutak u kojem se dio skele, odnosno privremene konstrukcije, iznenada pomiče i potom urušava. Na snimci se vidi i kako su radnici neposredno prije pada pokušavali postavljanjem čeličnih cijevi zadržati konstrukciju u uspravnom položaju, a u stabilizaciji je sudjelovao i kran dizalice prisutne na gradilištu. Radnici koji su se u tom trenutku nalazili u blizini pobjegli su na vrijeme i srećom izbjegli urušavanje skela nad njima, piše Jutarnji.
Prema neslužbenim informacijama nema ozlijeđenih
Iz KBC-a Zagreb potvrdili su da je došlo do urušavanja skele naglasiši kako nije bilo ozlijeđenih osoba niti ugrožavanja pacijenata, zaposlenika ili posjetitelja bolnice.
"Radovi na obnovi i proširenju bolnice izvode se putem ovlaštenog izvođača radova, koji je u cijelosti odgovoran za organizaciju gradilišta, sigurnost na radu te sanaciju nastale situacije. Izvođač je odmah po događaju pristupio osiguranju područja i poduzeo sve potrebne mjere kako bi se spriječile bilo kakve daljnje opasnosti", navode.
Treća faza obnove najveće bolnice u Hrvatskoj
Podsjetimo, radovi na trećoj fazi obnove i gradnje Kliničkog bolničkog centra (KBC) Zagreb – Rebro dio su opsežnog projekta modernizacije najveće bolnice u Hrvatskoj. U sklopu ove faze predviđena je izgradnja nove bolničke zgrade, javne garaže s više od tisuću parkirnih mjesta i helidromom te uređenje pristupnih prometnica i prateće infrastrukture.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas