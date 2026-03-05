Ministarstvo se oglasilo o letovima hrvatskih državljana s Bliskog istoka

NAPOMENA: Ministarstvo ujedno moli sve hrvatske državljane koji su se prijavili za mjesto na repatrijacijskom letu, a u međuvremenu su osigurali povratak komercijalnim letom ili na drugi način, da o tome bez odgode obavijeste nadležno hrvatsko veleposlanstvo ili konzulat kako bi se oslobođena mjesta mogla dodijeliti drugim hrvatskim državljanima.