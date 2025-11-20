Oglas

VIDEO / Širi se snimka požara u Vjesniku: U zgradi se netko kreće sa svjetiljkama, a na vrhu već gori

N1 Info
20. stu. 2025. 10:55
Policija je danas objavila da je zbog požara u zgradi Vjesnika uhićena jedna osoba.

Istraga se nastavlja i nije isključeno da će biti novih uhićenja.

Mrežama se širi snimka

Društvenim mrežama širi se snimka - čija autentičnost nije potvrđena - na kojoj se vide svjetiljke koje se kreću na višim katovima Vjesnikove zgrade dok se već na samom vrhu vidi plamen.

Skupina mladih se htjela popeti na krov?

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, jedna maloljetna osoba javila se policiji i ispričala da je sa skupinom mlađih osoba bila u zgradi Vjesnika kritične večeri.

Rekla je da su se htjeli popeti na vrh nebodera, ali su na zadnjim katovima naišli na zaključana vrata pa nisu mogli dalje. Jedan mladić iz skupine u jednom je trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila, navodi Jutarnji.

Tada su se svi, ispričala je navodno ta osoba policiji, razbježali i napustilu zgradu Vjesnika. Radi se mahom o maloljetnim osobama u dobi od oko 16 i 17 godina koji navodno žive u blizini Vjesnika.

požar vjesnikovog nebodera

