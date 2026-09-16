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VOZI BMW

VIDEO / Taksist blokirao ZET-ov autobus pa vozaču nekoliko puta pokazao srednji prst

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N1info
|
16. ruj. 2026. 16:06
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taksist
Screenshot: Facebook

Na društvenim mrežama pojavila se snimka neugodnog susreta taksista i vozača ZET-ova autobusa na zagrebačkoj Trešnjevki.

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Sukob se dogodio u blizini raskrižja Selske i Ozaljske ulice. Vozač BMW-a zagrebačkih registracijskih oznaka zaustavio se nekoliko metara od raskrižja i uključio sva četiri pokazivača smjera kako bi ukrcao putnicu s koferom.

Automobil je pritom blokirao prolazak ZET-ovu autobusu na liniji 109, koji je dolazio iz smjera Črnomerca, piše Dnevnik.hr.

Na snimci se vidi kako taksist prilazi autobusu i lupa po prozoru vozačeve kabine, tražeći od vozača da ga otvori. Potom se vraća do automobila, otvara prtljažnik i sprema kofer putnice koja u međuvremenu ulazi u BMW.

Taksist se zatim ponovno vraća do autobusa i još jednom traži od vozača da otvori prozor. Vozač autobusa ne reagira na njegove zahtjeve.

Taksist se potom vraća prema automobilu, a prije ulaska u BMW nekoliko puta pokazuje srednji prst prema vozaču autobusa.

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