VOZI BMW
VIDEO / Taksist blokirao ZET-ov autobus pa vozaču nekoliko puta pokazao srednji prst
Na društvenim mrežama pojavila se snimka neugodnog susreta taksista i vozača ZET-ova autobusa na zagrebačkoj Trešnjevki.
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Sukob se dogodio u blizini raskrižja Selske i Ozaljske ulice. Vozač BMW-a zagrebačkih registracijskih oznaka zaustavio se nekoliko metara od raskrižja i uključio sva četiri pokazivača smjera kako bi ukrcao putnicu s koferom.
Automobil je pritom blokirao prolazak ZET-ovu autobusu na liniji 109, koji je dolazio iz smjera Črnomerca, piše Dnevnik.hr.
Na snimci se vidi kako taksist prilazi autobusu i lupa po prozoru vozačeve kabine, tražeći od vozača da ga otvori. Potom se vraća do automobila, otvara prtljažnik i sprema kofer putnice koja u međuvremenu ulazi u BMW.
Taksist se zatim ponovno vraća do autobusa i još jednom traži od vozača da otvori prozor. Vozač autobusa ne reagira na njegove zahtjeve.
Taksist se potom vraća prema automobilu, a prije ulaska u BMW nekoliko puta pokazuje srednji prst prema vozaču autobusa.
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