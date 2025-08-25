Oglas

Buknulo kod Stomorske

VIDEO / Veliki požar na Šolti. Stigao kanader, na terenu mnogo vatrogasaca

N1 Info , Hina
25. kol. 2025. 16:12
dalmacija danas, šolta požar
Dalmacija Danas

Veliki šumski požar koji je izbio u ponedjeljak nešto poslije 15 sati na otoku Šolti, u Gornjoj Krušici nedaleko Stomorske, gase svi otočni vatrogasci, te kanader i air traktor.

Veliki požar danas je iza 15 sati izbio na otoku Šolti između Stomorske i Krušice. Gori makija i raslinje na brdovitom području, a na terenu su brojni šoltanski vatrogasci.

Na požarište je stigao i airtactor, ali i kanader. Za sada nema puno informacija o požaru osim što su sve raspoložive vatrogasne snage na terenu, piše Dalmacija Danas.

Zapovjednik DVD Šolta Josip Burica kazao je za Hinu kako je vatra buknula na teško pristupačnom predjelu Gornje Krušice gdje gori gusta borova šuma, a na terenu su sve otočne snage i to 40 vatrogasaca s deset vozila.

"Unatoč burinu koji puše potporu nam daju zračne snage i to kanader, kao i air traktor. Pozvali smo još jedan kanader u pomoć. U jednom trenutku je čak bila ugrožena i jedna kuća, no uspjeli smo je obraniti", kazao je Burica.

Još se uvijek ne može reći kolika je ukupna površina zahvaćena vatrom, a vatrogasci ostaju i dalje na terenu obuzdavati vatru koja sada guta borove i druga stabla.

Teme
požar Šolta

