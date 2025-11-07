VIDEO / Zagrebački policajci naganjali muškarce u kapuljačama nakon incidenta kod Srpskog kulturnog centra

Skupina od 40-ak muškaraca u fantomkama skandirala je 'O, Hrvatska nezavisna država' i 'Za dom spremni' uoči otvaranja Dana srpske kulture u Zagrebu.
Za vrijeme izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića” pred Srpskim kulturnim društvom 'Prosvjeta' u zagrebačkoj Preradovićevoj ulici došlo je do incidenta.
Skupina od 40-ak muškaraca u fantomkama skandirala je 'O, Hrvatska nezavisna država' i 'Za dom spremni'.
Policija ih je rastjerala, a kako se vidi na snimci koju nam je ustupila VIDA, lovila ih je po užem centru grada.
