FOTO, VIDEO / Više desetaka muškaraca u Zagrebu pred Srpskim kulturnim centrom skandiralo “Hrvatska, nezavisna država”

Uoči otvaranja Dana srpske kulture u Zagrebu ispred prostorija SKD Prosvjeta u Zagrebu okupilo se više desetaka uglavnom mladih muškaraca u crnom i s fantomkama. Skandirali su "Hrvatska, Hrvatska, nezavisna država" i ubrzo se razišli.
Uoči izložbe "Efemeris – legat Dejana Medakovića”, skupina muškaraca u crnom okupila se ispred prostorija SKD Prosvjeta u Zagreba pritom skandirajući "Hrvatska, Hrvatska, nezavisna država".
Prilikom dolaska na izložbu okupljeni su muškarci dobacivali uvrede i Daliji Orešković.
Kako govori naša reporterka koja se nalazi na licu mjesta, neke od njih legitimirala je zagrebačka policija, ali kako kažu, njihovo je pravo da šeću.
Kako doznajemo, ubrzo su se krenuli razilaziti, a prisutna je bila i interventna policija.
Podsjetimo, nakon što je otvaranje godišnje manifestacije Dana srpske kulture nasilno prekinuta u ponedjeljak u Splitu, sudac istrage je za devet muškaraca sudac odredio je jednomjesečni istražni zatvor.
O kakvoj se izložbi radi?
Kako je SKD Prosvjeta najavilo na svojim stranicama, radi se o izložbi “Efemeris – legat Dejana Medakovića”, kojom su se u Zagrebu otvorili Dani srpske kulture 2025.
"Ova izložba predstavlja bogati legat poznatog srpskog povjesničara umјetnosti, sveučilišnog profesora, književnika i akademika Dejana Medakovića (1922–2008), rođenog u Zagrebu. Izložba obuhvaća odabrana djela likovne i primijenjene umjetnosti, osobne predmete, odlikovanja, rukopise, knjižnu građu i dokumentaciju, a nazvana je po njegovom nagrađivanom memoarskom djelu Efemeris", napisali su na stranici.
