Utemeljitelji HDZ-a: Ljevica želi da se na prosvjedu viče ZDS. Nemojte im ispuniti želju

"Vrijednosti na kojima je nastala slobodna, neovisna i samostalna Hrvatska treba zaštititi, a to će se dogoditi kada se utvrdi što se točno dogodilo u pravnom postupku. Nitko ne kriminalizira ljude koji su stvarali Hrvatsku niti nad njima provodi represiju, ali je promašeno tvrditi da se nacionalni identitet može graditi i jačati napadima na druge. On se gradi na temeljima istine i pravde koja je, u to smo se uvjerili i sami, uvijek prva žrtva svakog nasilja.