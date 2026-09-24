Velika promjena u centru Zagreba: Širi se pješačka zona, stiže i 50 novih stabala

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Tri godine nakon privremenog uređenja pješačke zone u Masarykovoj ulici, Grad Zagreb je u sklopu Europskog tjedna mobilnosti predstavio projekt njezina trajnog i cjelovitog uređenja koje obuhvaća Masarykovu i Teslinu ulicu te dijelove Preradovićeve i Gajeve do Berislavićeve ulice.

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Projekt predviđa jedinstveno popločenje cijelog prostora, podijeljenog u pješačku zonu i zonu smirenog prometa između Trga Republike Hrvatske i Gundulićeve ulice te formiranje novih javnih žarišta na ključnim križanjima i punktovima unutar zone.

Poseban naglasak stavljen je na ozelenjavanje prostora. Planirana je sadnja oko 50 novih stabala povezanih u kontinuirani drvored između dvaju krakova Zelene potkove, uz dodatne zelene površine, urbanu opremu, česme s pitkom vodom i prostore za odmor.

Iz Grada ističu kako predstavljeno rješenje zadržava ugostiteljske terase kao važan dio društvenog života Donjeg grada, ali predviđa njihovo ujednačeno oblikovanje i bolju integraciju u javni prostor.

Projekt također uključuje nova parkirališta za bicikle, zone za kratkotrajno zaustavljanje i dostavu te niz mjera kojima se poboljšava pristupačnost osobama s invaliditetom i sigurnost svih korisnika prostora.

Korlaet: U središtu Zagreba bit će jedinstvena, povezana i prohodna pješačka cjelina

Idejno rješenje izradio je Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, a opsežan participativni proces uključio je građane, stanare, poslovne korisnike i stručnjake različitih profila, priopćeno je u četvrtak iz Ureda zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet poručio je da uređenjem pješačke zone stvaraju cjelovit javni prostor namijenjen sigurnijem i kvalitetnijem pješačkom kretanju, boravku, druženju i javnim događanjima. Posebno je, kaže važno što povezuju postojeće pješačke prostore i proširuju pješačku zonu na sjevernim krakovima Zelene potkove, od Trga Republike Hrvatske do Zrinjevca. Tako u samom središtu Zagreba stvaraju jedinstvenu, povezanu i prohodnu pješačku cjelinu, istaknuo je Korlaet.

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić kaže da je na projektu radio interdisciplinarni tim Zavoda koji je okupio arhitekte, krajobrazne arhitekte, prometne stručnjake i druge suradnike.

"Posebno nam je važno što smo se kroz izradu idejnog rješenja nadovezali na tradiciju uređenja javnih prostora koju je Zavod razvijao u prethodnim desetljećima, sudjelujući u projektima poput uređenja Jurišićeve i Draškovićeve ulice, Trga burze te drugih važnih gradskih lokacija“, poručio je Božić.

Što je prioritet za građane?

Napomenuo je da je Zavod prilikom izrade rješenja uvažio prikupljene stavove, prijedloge i potrebe građana te rezultate stručnih analiza prostora i njegovih razvojnih potencijala.

Rezultati ankete koju je u cijelosti ispunilo oko 3400 građana pokazali su da 88,4 posto sudionika podržava cjelovito uređenje prostora. Privremeno uređenje je, pozitivnim ili izrazito pozitivnim, ocijenilo 76 posto ispitanika, dok je njih 72 posto podržalo proširenje pješačke zone na Teslinu i Gajevu ulicu.

Kao najvažnije prioritete građani su istaknuli više zelenila, klupa i prostora za boravak te bolju organizaciju prometa i dostave.

U Gradu podsjećaju da se nakon privremenog zatvaranja tijekom Europskog tjedna mobilnosti, sada i trajno uspostavlja proširena pješačka zona u Gajevoj ulici, na dionici od Berislavićeve do Tesline ulice, u Teslinoj ulici od Gajeve do Zrinjevca te u Martićevoj ulici, od Smičiklasove ulice do Trga hrvatskih velikana.

Više informacija o idejnom rješenju mogu se pronaći na stranicama Zavoda za prostorno uređenje, a građani se s prijedlogom mogu detaljnije upoznati i putem informativnih materijala postavljenih u prostoru pješačke zone.