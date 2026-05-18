Trnka (HDZ) u drugom krugu protiv Grgića: "Zasmetalo me kad je imputirao da mu HDZ nešto smješta"

Prema rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, održanih u nedjelju, u drugi krug izbora za gradonačelnika ulaze kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
Nezavisna lista Vinko Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78 posto od ukupnog broja važećih glasova, a HDZ s 29,53 posto glasova.
Naša Katarina Plantak razgovarala je jutros s HDZ-ovim kandidatom Bernardinom Trnkom.
Trnka: Zadovoljni smo
Zahvalio je biračima koji su mu dali povjerenje na izborima.
"Mi smo zadovoljni, cilj nam je bio ući u drugi krug i nakon 10 godina u tome smo uspjeli", rekao je za N1.
"Drugi krug je priča o dva čovjeka, idemo jedan na jedan. Građani će imati priliku izabrati žele li da ostane nestabilnost ili nešto drugo, pozitivnu pormjenu za građane. Mi želimo promjenu, nudimo promjenu, a ne probleme", kazao je.
Komentirao je i sinoćnje Grgićevo obraćanje medijima.
"Zasmetalo me kad je imputirao da mu HDZ nešto smješta. To je nedopustivo u političkim razgovorima. Ja kao čvrsti legalist i vjerujem da u hrvatskoj državi policija, pravosuđe rade slobodno."
Uvjeren je da će u drugom krugu dobiti povjerenje građana i građanki Nove Gradiške.
Drugi krug 31. svibnja
Kako, dakle, nijedan od kandidata u prvom krugu nije osvojio potrebnu većinu glasova birača pa će građani o novom gradonačelniku Nove Gradiške i njegovu zamjeniku odlučivati u drugom krugu izbora koji će se održati za dva tjedna, u nedjelju, 31. svibnja.
