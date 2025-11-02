Oglas

vozi se jednim trakom

Više osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći na A3, kolona u smjeru Bregane 15 kilometara

author
N1 Info
|
02. stu. 2025. 16:29
hak kolona
hak

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac ﻿između čvorova Kutina i Križ u smjeru Bregane, ﻿vozi se jednim trakom u koloni od oko 15 kilometara, izvijestio je u nedjelju popodne Hrvatski autoklub (HAK).

Oglas

Više osoba ozlijeđeno u lančanom sudaru

U nesreći su prema pisanju medija oko 13,30 sati sudjelovala četiri automobila pri čemu je nekoliko osoba ozlijeđeno.

HAK navodi da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Lici te Gorskom kotaru.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru te na širem riječkom području. Mogući su i odroni.

Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama gradskih groblja gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Na cestama gdje traju radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Teme
bregana kolona

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ