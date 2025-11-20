Vlada ograničila cijene za novih 30 kategorija proizvoda! Evo cijelog popisa

Vlada je u četvrtak donijela odluku kojom se proširuje popis proizvoda s ograničenim cijenama na ukupno 100 proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo, čime se, kako je kazao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, želi pomoći najugroženijim građanima.
Novom odlukom obuhvaćeno je 30 proizvoda i kategorija proizvoda više nego dosad, za koji su trgovci dužni ograničiti cijenu u svojom asortimanu. Za njih rgovci su dužni osigurati najmanje jedan artikl iz kategorije po ograničenoj cijeni i odrediti najvišu maloprodajnu cijenu za barem jedan artikl iz svake kategorije.
Za postojeće proizvode i kategorije proizvoda na listi onih s ograničenim cijenama predlaže se zadržati istu razinu najviših maloprodajnih cijena. uvažavajući stanje i uvjete na tržištu, rekao je Šušnjar. Odlukom je, kako je naveo, propisana najviša maloprodajna redovna cijena u pojedinoj kategoriji proizvoda, a očekivano je i poželjno na tržištu imati i povoljnije cijene proizvoda u istoj kategoriji.
Donošenjem ove odluke, trgovci su i dalje dužni uz maloprodajnu cijenu jasno istaknuti vizualnu identifikacijsku oznaku te na ulazu ili drugom vidljivom mjestu postaviti plakat s tom oznakom i popisom kategorija proizvoda s najvišim maloprodajnim cijenama kako bi potrošači bili pravovremena informirani.
"Ovom mjerom osigurava se nastavak provedbe našeg odgovornog gospodarskog i socijalnog pristupa zaštiti životnog standarda građana, osobito u razdoblju kada povećani životni troškovi predstavljaju izazov za mnoga kućanstva", rekao je Šušnjar napominjući kako je cilj mjere ublažavanje inflatornih pritisaka i zaštita najranjivijih skupina građana.
Ukupno će biti ograničena cijena za 100 proizvoda, a prodajni objekti veći od 400 metara kvadratnih nastavljaju se osiguravanjem zasebnih dijelova za prodaju s artiklima ograničenih cijena.
Šušnjar je bitnim naglasio da će Vlada pratiti kretanje na tržištu cijene proizvoda i kontrolirati provođenje ove odluke, te će znati pravovremeno reagirati i moderirati ovu odluku. Ponvo je pozvao trgovce da su ovo maksimalne cijene koje su određene i da ukoliko je tržišni uvjeti to dopuštaju oni mogu svakodnevno ići sa nižim cijenama.
Odluka stupa na 1. prosinca 2025. godine
Premijer Andrej Plenković je u uvodu sjednice Vlade rekao kako će se na ovaj način pomoći onima koji su najranjiviji, koji imaju najmanje prihode, kako bi olakšali cijene potrošačke košarice. "Mjera je usmjerena protiv inflatornih pritisaka. Mislimo da su ove mjere itekako dobre za one koji imaju najmanje prihode", kazao je.
Što se sve nalazi među 30 novih proizvoda?
