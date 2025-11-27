Vlada se oglasila o uhićenju Andrije Mikulića

"Vlada je danas na zatvorenom dijelu sjednice donijela više kadrovskih odluka koje se tiču razrješenja vodećih ljudi nekoliko državnih poduzeća, kao i određenih državnih tijela poput Državnog inspektorata i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Navedena razrješenja donesena su prvenstveno u kontekstu primjene novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je donesen u sklopu pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, s ciljem profesionalizacije i učinkovitosti rada poduzeća u državnom vlasništvu.