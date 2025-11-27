Oglas

Glavni državni inspektor

Vlada se oglasila o uhićenju Andrije Mikulića

N1 Info
27. stu. 2025. 18:27
Stigla je i prva rekacija Vlade na današnja razriješenja i uhićenje glavnog državnog inspektora.

"Vlada je danas na zatvorenom dijelu sjednice donijela više kadrovskih odluka koje se tiču razrješenja vodećih ljudi nekoliko državnih poduzeća, kao i određenih državnih tijela poput Državnog inspektorata i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Navedena razrješenja donesena su prvenstveno u kontekstu primjene novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je donesen u sklopu pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, s ciljem profesionalizacije i učinkovitosti rada poduzeća u državnom vlasništvu.

Uskoro će na javnom savjetovanju biti objavljena i Uredba o izboru i imenovanju članova nadzornih i upravnih organa pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske, koja u skladu s navedenim Zakonom i najboljim praksama i preporukama OECD-a, regulira ovo područje i uvodi najviše standarde korporativnog upravljanja.

Napominjemo da je odluka o vršiteljima dužnosti na mjesta predsjednika Uprava poduzeća privremenog karaktera, do provedbi natječaja o odabiru novih članova, koji će biti vođeni po transparentnijoj proceduri, uz inzistiranje na kriteriju stručnosti.

U pogledu informacije o uhićenju g. Andrije Mikulića, naglašavamo da je isti danas razriješen s dužnosti Glavnog državnog inspektora te da će Vlada u najkraćem roku imenovati novu osobu koja će preuzeti upravljanje Inspektoratom.

Nadležne institucije u mandatima naše Vlade rade neovisno i neometano, bez upliva politike, što je temelj za efikasnu borbu protiv korupcije.

Oštro osuđujemo bilo čije koruptivno ponašanje i nitko tko poduzima koruptivne ili druge nezakonite radnje nije zaštićen od kaznenog progona."

Andrija Mikulić Vlada

