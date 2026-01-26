Oglas

IZJAVA NAKON PREDSJEDNIŠTVA

Plenković: Mislim da će se Ćorić jako brzo vratiti u ritam

author
N1 Info
|
26. sij. 2026. 18:12
Andrej Plenković
N1

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, premijer Andrej Plenković je stao pred novinare.

Oglas

Plenković je već potvrdio da će novi ministar financija biti Tomislav Ćorić, a komentirao je odlazak Primorca s te funkcije.

"Smatramo da će Primorac se jako dobro uklopiti u tim i na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke", rekao je Plenković i dodao da misli i da će se Tomislav Ćorić dobro prilagoditi kao novi ministar i vratiti u stari ritam.

"Ako sve bude kako bude trebalo biti, u sljedećim danima trebali bismo riješiti cijelu proceduru", rekao je Plenković.

U stranci su, rekao je Plenković, zadovoljni.

"Ćorić je bio tu, dobre je energije. Partneri su iskazali potporu da će ga podržati. Stvar je, što se tiče nas, je riješena", naveo je.

"Kod ovakvih stvari jako je važno raditi tiho i ozbiljno i onda doći do rezultata. Primorac je odradio četiri godine važnih tema i kao Ćorić će imati prigode vjerojatno se vratiti u igru", kaže Plenković na upit novinara da je dio partnera o imenovanju Ćorića doznao iz medija.

Odgovori je i na pitanje hoće li oporba dočekati Ćorića "na nože".

"Mislim da je normalno da oporba neće sad hrliti da podržava promjene u našoj Vladi. To je sport na koji smo navikli. Nemam tu što posebno reći. Vidjet ćemo kako će biti na saslušanju. ", rekao je.

Na pitanje što znači Ćorićev povratak Plenković je rekao da ga je zamolio da se vrati u Vladu.

"Dugo se znamo, nema sad tu 150 mogućih kandidata. To nije posao na koji se može puno gubiti vremena na nekoga tko se može uhodavati. Pristao je odmah. Puno je i zakonskih prijedloga i proračun, međunarodni proračun... Tu treba netko tko zna o čemu se radi. Nema mjesta improvizaciji. Ćorić je zreo za to.", poručio je.

Odbor za mir

Odgovorio je i na pitanje ima li što novo vezano za konzultacije oko Odbora za mir i je li mu stigao službeni poziv s Pantovčaka.

"Ma ne. Postoji kontakti i kad bude vrijeme sjest ćemo i razgovarati ili će naši predstavnici razgovarati. Nema velike žurbe tu", dodao je.

Teme
Andrej Plenković

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ