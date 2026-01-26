Plenković: Mislim da će se Ćorić jako brzo vratiti u ritam

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, premijer Andrej Plenković je stao pred novinare.
Oglas
Plenković je već potvrdio da će novi ministar financija biti Tomislav Ćorić, a komentirao je odlazak Primorca s te funkcije.
"Smatramo da će Primorac se jako dobro uklopiti u tim i na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke", rekao je Plenković i dodao da misli i da će se Tomislav Ćorić dobro prilagoditi kao novi ministar i vratiti u stari ritam.
"Ako sve bude kako bude trebalo biti, u sljedećim danima trebali bismo riješiti cijelu proceduru", rekao je Plenković.
U stranci su, rekao je Plenković, zadovoljni.
"Ćorić je bio tu, dobre je energije. Partneri su iskazali potporu da će ga podržati. Stvar je, što se tiče nas, je riješena", naveo je.
"Kod ovakvih stvari jako je važno raditi tiho i ozbiljno i onda doći do rezultata. Primorac je odradio četiri godine važnih tema i kao Ćorić će imati prigode vjerojatno se vratiti u igru", kaže Plenković na upit novinara da je dio partnera o imenovanju Ćorića doznao iz medija.
Odgovori je i na pitanje hoće li oporba dočekati Ćorića "na nože".
"Mislim da je normalno da oporba neće sad hrliti da podržava promjene u našoj Vladi. To je sport na koji smo navikli. Nemam tu što posebno reći. Vidjet ćemo kako će biti na saslušanju. ", rekao je.
Na pitanje što znači Ćorićev povratak Plenković je rekao da ga je zamolio da se vrati u Vladu.
"Dugo se znamo, nema sad tu 150 mogućih kandidata. To nije posao na koji se može puno gubiti vremena na nekoga tko se može uhodavati. Pristao je odmah. Puno je i zakonskih prijedloga i proračun, međunarodni proračun... Tu treba netko tko zna o čemu se radi. Nema mjesta improvizaciji. Ćorić je zreo za to.", poručio je.
Odbor za mir
Odgovorio je i na pitanje ima li što novo vezano za konzultacije oko Odbora za mir i je li mu stigao službeni poziv s Pantovčaka.
"Ma ne. Postoji kontakti i kad bude vrijeme sjest ćemo i razgovarati ili će naši predstavnici razgovarati. Nema velike žurbe tu", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas