Djeca stranih radnika nemaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje: "HZZO traži od nas tisuće eura"

– Nemam problem s plaćanjem zdravstvenog osiguranja, ali zašto bih morao odjednom platiti dvije ili tri tisuće eura. Djeca su u Srbiji izgubila osiguranje jer smo prije toga radili u Sloveniji. Istovremeno, dok smo čekali hrvatske papire i rješavanje statusa, zdravstvenu skrb morali smo plaćati privatno. Djeca su mala, normalno da su često bolesna. Pregledi su po sto eura za svako dijete. Kada mi je sin bio bolestan, morao sam uzeti godišnji odmor jer na temelju djece, pošto nisu u sustavu, ne mogu otvoriti bolovanje, rekao je Zdravko.