Vladin plan priuštivog stanovanja: Realan program ili optimistična vizija?
Cijene stanova u Hrvatskoj i Europi nikad nisu bile više, a rješenje bi trebao donijeti ambiciozan plan Vlade – gradnja i aktivacija tisuća stanova do 2030. godine. No, je li riječ o realnom programu ili tek optimističnoj viziji? Donosimo priču s konferencije o priuštivom stanovanju.
Na razini Hrvatske i cijele Europske unije pitanje stanovanja i stambenih politika nikada nije bilo aktualnije nego danas.
"Mi danas kad pogledamo rasle su cijene stanova za 50 posto. 40% mladih živi s roditeljima jer si ne mogu priuštiti najam stana, a kamoli kupnju", kaže HDZ-ova europarlamentarka Nikolina Brnjac.
Ambiciozan plan iznio je ministar Branko Bačić. Do 2030. godine predviđa se gradnja osam tisuća novih stanova, aktivacija devet tisuća postojećih jedinica za priuštivi najam te donošenje niza zakonskih izmjena. Vlasnici praznih stanova pozvani su da ih daju državi na upravljanje.
"Ako bi svoj stan od šezdesetak kvadrata dali na dugoročni najam na sedam godina RH bi odmah isplatila 24 tisuće eura, a nakon polovice trajanja najma još 16 tisuća eura. Oni ne trebaju skrbiti o svome stanu. O tome će skrbiti agencija koja će im vratiti stan u prvobitno stanje", kaže ministar.
Bačić ističe kako ovako sveobuhvatan projekt ne može zaživjeti bez suradnje s lokalnim vlastima. Poseban izazov bit će pronaći adekvatne lokacije za gradnju.
"Naš je cilj ono što sam obećao, 600 stanova u mom mandatu", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
"Sjeverni dio grada Splita, Kopilice i područje Škvera. Da se taj prostor iskoristi maksimum. Nama taj prostor zjapi prazan. "
Od najava koristi očekuje i građevinski sektor.
"Kao proizvođači građevinskog materijala pozdravljamo svake inicijative koje omogućuju priuštivo stanovanje", kaže Davor Blažek, Direktor sektora za strategiju (Nexe).
"Konkretno izvodimo 50 posto u zemlje regije, tako da nema straha za ponudu građevinskog materijala u slučaju građevinskog booma", dodao je.
Dekan Arhitektonskog fakulteta Siniša Justić pozdravlja planski pristup građenju, ali Bačićev plan naziva optimističnim.
"Pa mislim da je to optimistično, ali ako se krene sustavno i planski u sljedećih 10-ak godina bismo mogli krenuti prema nečemu što nalikujem prisustvom", kazao je Justić.
Drugačiji pogled donosi arhitekt Branimir Medić, koji tri desetljeća radi u Nizozemskoj – zemlji s dugom tradicijom priuštivog stanovanja.
"Treba privući internacionalni kapital"
"Tu je tajna da se ne financira s novcem iz proračuna nego da se privuče kapital s kojim se gradi stambena infrastruktura. Vi morate naći sustav po kojem će te financirati desetljećima, a ne u jednom trenutku. Treba privući internacionalni kapital, ako možemo u turizmu možemo i tu. To je biznis kao i svaki drugi."
Za razliku od Hrvatske, u Nizozemskoj tek petina stanova otpada na vlasništvo, dok ostatak čine najamnine. Dio stanova vode zadruge, dio fondovi, a cijene su ograničene – priuštivi stanovi oko 800 eura, socijalni do 1200 eura.
"Nizozemska je iznimno socijalno osviještena zemlja. Kada sam ja došao imala je 15 milijuna ljudi sad ih je 18 milijuna. Ljudi koji pristižu su mahom mladi ljudi", dodaje Medić.
Upravo zbog mladih, Bačić naglašava da je pitanje stanovanja i demografsko pitanje. No otvoreno ostaje hoće li model priuštivog najma i planirana gradnja doista zaživjeti u praksi. I je li 2030. godina realan rok – ili tek optimistična vizija koja ovisi o političkoj volji, lokalnim kapacitetima i spremnosti privatnog sektora.
