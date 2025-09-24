Bačić najavio: Rušit ćemo nove bespravne objekte. Najam državnih stanova već od 36 centi

Bačić se osvrnuo i na provedbu programa Statileo, vezanog uz stanove u kojima su smješteni najmoprimci još od poslijeratnog razdoblja. "Izradili smo novi zakon i on je prošao test ustavnosti. Mislimo da smo našli balans između zaštite prava na dom i zaštite prava vlasništva bivših vlasnika", naglasio je.