Nove mjere
Bačić najavio: Rušit ćemo nove bespravne objekte. Najam državnih stanova već od 36 centi
U Hrvatskoj će bespravna gradnja uskoro postati kazneno djelo, najavio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Novi Zakon o priuštivom stanovanju predviđa da će se legalizacija dopustiti samo za objekte sagrađene do 21. lipnja 2011., za koje ranije nije bio podnesen zahtjev.
"Izmjenom zakona ukinut ćemo rok za prijavu tih zgrada, ali svi oni koji su nakon toga gradili bespravno, prema ovom zakonu ne mogu legalizirati i mi ćemo te objekte rušiti", rekao je ministar Branko Bačić za HRT.
Bačić je dodao da država ovim potezom ne traži dodatne prihode:"Ne radi se o velikim iznosima, već o zaštiti prostora."
Satelitske snimke protiv divlje gradnje
Kako bi se pojačao nadzor, već su komunalni redari dobili ovlasti uz građevinske inspektore, a sada se priprema izmjena Kaznenog zakona. "Idemo korak dalje tako što ćemo bespravnu gradnju proglasiti kaznenim djelom", rekao je Bačić.
Najavio je i digitalnu aplikaciju koja će koristiti satelitske snimke za detektiranje svake promjene u prostoru. "Najlakše je zaustaviti bespravnu gradnju u startu. Očekujemo da će aplikacija biti u primjeni 2027."
Program Statileo i zaštićeni najmoprimci
Bačić se osvrnuo i na provedbu programa Statileo, vezanog uz stanove u kojima su smješteni najmoprimci još od poslijeratnog razdoblja. "Izradili smo novi zakon i on je prošao test ustavnosti. Mislimo da smo našli balans između zaštite prava na dom i zaštite prava vlasništva bivših vlasnika", naglasio je.
Ministarstvo je dosad zaprimilo 1300 zahtjeva, a riješeno ih je oko 200. Država istodobno gradi nove stanove za zbrinjavanje najmoprimaca – 58 u Splitu, 160 u Zagrebu, a i u drugim gradovima. Dio zahtjeva odnosi se na jednokratne isplate, dok je najveći broj vezan uz useljavanje u državne stanove.
"Uređujemo te stanove i prema broju članova domaćinstava dajemo ih našim sugrađanima koji moraju iseliti. Stanove mogu uz određeni popust i otkupiti od države", pojasnio je Bačić.
Priuštivo stanovanje i najamnine od 36 centi
Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti financira se gradnja 80-ak višestambenih zgrada ili manjih naselja obiteljskih kuća na potpomognutim područjima, ukupne vrijednosti 115 milijuna eura. Najamnina u tim stanovima iznosit će samo 0,36 eura po kvadratu.
‘To je 20 do 30 puta niža cijena od tržišne najamnine i time postižemo naš plan priuštivog stanovanja", istaknuo je ministar. U javnom savjetovanju o programu stiglo je 111 primjedbi. Najviše se odnosi na kriterij dužine prebivališta i na isključenje vlasnika obrta, što će se donekle korigirati.
Novi zakon o najmu i sigurnost stanara
U pripremi je i novi Zakon o najmu, koji bi trebao povećati pravnu i financijsku sigurnost i najmodavaca i najmoprimaca. "Priuštiva najamnina ne može biti veća od 30 posto prihoda kućanstva umanjenih za režijske troškove. Ako prihodi porastu, država će manju razliku uplaćivati najmodavcu i obrnuto", objasnio je Bačić.
Povrat poreza mladima za prvu nekretninu
Ministar je naglasio i mjeru povrata poreza za kupnju prve nekretnine. U tri mjeseca zaprimljeno je 1830 zahtjeva, obrađeno je 830, a isplaćeno je oko 7 milijuna eura. Prosječna starost podnositelja je 32 godine, a veličina stana 66 četvornih metara.
"Vraćamo 50 posto PDV-a i cjelokupni iznos poreza na promet nekretnina. Prosječna cijena stana u Hrvatskoj je 2285 eura plus PDV, a u Zagrebu 2487 eura", rekao je Bačić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare