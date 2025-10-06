Vlasnik križevačkog portala odbacio optužbe HND-a, okrivio novinarku

Optužbe HND-a o pritiscima i zastrašivanju križevačke novinarke Silvije Novosel odbacio je prozvani vlasnik lokalnog medija Željko Picig, bivši gradonačelnik Križevaca Mario Rajn nije imao komentira, a iz križevačkog SDP poručili su da se zalažu za transparentno financiranje medija.
Oglas
Vlasnik portala Prigorski.hr i bivši direktor Prigorskog radija, nekad Radija Križevci, Željko Picig rekao je da mediji u kojima je vlasnik i suvlasnik nikad nisu utjecali na novinarske slobode, "a kamoli na novinarku Silviju Novosel". Prenosili su, kaže, ono što je u javnost plasirao bivši gradonačelnik i Gradska uprava.
Opovrgnuo je tvrdnje da su bili "u Rajnovoj službi" te ustvrdio da je upravo novinarka koja ih proziva "u službi aktualne križevačke vlasti" što temelji na tome što je Silvija Novosel imenovana direktoricom Prigorskog radija.
Predsjednik križevačkog SDP-a Dejan Pernjak odbacio je tvrdnju predsjednika HND-a Hrvoja Zovka da se ta stranka ranije zalagala za transparentno financiranje medija, a sada je „promijenila ploču“ jer je prozvani bivši gradonačelnik zamjenik njihova župana.
"Križevački SDP je i dalje za transparentnost pri dotiranju medija, tim više što sam i sam član HND-a", rekao je Pernjak te napomenuo da križevački SDP ne sudjeluju u aktualnim lokalnim prepucavanjima.
Bivši gradonačelnik Križevaca, a danas zamjenik SDP-ova župana, Mario Rajn, nije želio Hini komentirati iznesene optužbe.
Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i križevačka novinarka Novosel prozvali su ranije u ponedjeljak Rajna i Piciga za pritisak na slobodu pisanja, a lokalni SDP da ne iskazuje želju za transparentnim financiranjem medija otkako je bivši gradonačelnik, danas zamjenik SDP-ova župana, postao blizak stranci.
Silvija Novosel, koja je i predsjednica ogranka HND-a u Križevcima, obratila se HND-u žaleći se na učestale pritiske bivšeg gradonačelnika, a sada koprivničko-križevačkog dožupana Marija Rajna.
Pritisci su uključivali objave na Rajnovoj Facebook stranici, koje su prenosili mediji koje je on diskrecijskom odlukom financirao tijekom gradonačelničkog mandata, a kulminirali su nakon najave da će Novosel biti imenovana za v.d. direktoricu Prigorskog radija, nekad Radija Križevci.
Novosel je na konferenciji za novinare ustvrdila da ju je Rajn zatrpavao demantijima i tužbama koje su kasnije povučene, a sve su financirane javnim novcem, uključujući i odvjetničke usluge.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas