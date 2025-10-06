Vlasnik križevačkog portala odbacio optužbe HND-a, okrivio novinarku

Vlasnik portala Prigorski.hr i bivši direktor Prigorskog radija, nekad Radija Križevci, Željko Picig rekao je da mediji u kojima je vlasnik i suvlasnik nikad nisu utjecali na novinarske slobode, "a kamoli na novinarku Silviju Novosel". Prenosili su, kaže, ono što je u javnost plasirao bivši gradonačelnik i Gradska uprava.