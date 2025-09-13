Novinarka KRIK: Kada bi nestali veliki profesionalni mediji, uslijedio bi mnogo veći napad na one male

Novinarka KRIK-a Vesna Radojević izjavila je da bi, kada bi nestali veliki posljednji profesionalni mediji u Srbiji poput N1, Nove, Danasa i Radara, uslijedio puno veći udar i na sve ostale manje medije.
Radojević se osvrnula na, kako je navela, vrlo indikativan razgovor između direktora Telekoma i United Groupa, Vladana Lučića i Stana Millera, o tome kako Vučić inzistira na smjeni Aleksandre Subotić, potpunoj reorganizaciji United Medije, a potom i smjenama direktora u samim medijima.
„Kada nemate medije kao kontrolore vlasti, mogu se održati bilo kakvi izbori“, rekla je u emisiji Novi dan na N1 Beograd.
Dodala je, međutim, da bi uslijedio udar i na te manje profesionalne medije, pa potom i na lokalne, koji, kako ističe, rade bez ikakvih sredstava, samostalno, boreći se rukama i nogama da opstanu i informiraju javnost o tome što se događa.
Kazala je da su Aleksandar Vučić i njegova stranka oni koji su urušili sve institucije u državi.
„I ovih dana, sa silnim smjenama u MUP-u... ali još je strašnije ono što se radi po školama – bez ikakvih procedura, pravila, poštivanja zakona, preko noći smijeniš ravnatelja i postaviš nekoga mimo roditelja, djece, ljudi s kojima će ta osoba raditi“, navodi Radojević.
Uvjerena je, kaže, da će se ta situacija Vučiću i njegovoj stranci vratiti poput bumeranga. „Za sada posljedice trpe samo građani“, istaknula je.
„Ako se želite samo osvetiti učenicima i profesorima, onda vam ta zemlja doista nije važna“, smatra sugovornica N1 Srbije.
Govoreći o lustraciji u društvu koje je slabo, koje teži autokraciji i u kojem institucije ne funkcioniraju, ocijenila je da je to iluzorno.
„Postoji stvaran strah od toga što će biti nakon SNS-a, što se iz pepela institucija uopće može roditi“, navodi Radojević.
