Oglas

borba za medijsku slobodu

Novinarka KRIK: Kada bi nestali veliki profesionalni mediji, uslijedio bi mnogo veći napad na one male

author
N1 Srbija
|
13. ruj. 2025. 13:33

Novinarka KRIK-a Vesna Radojević izjavila je da bi, kada bi nestali veliki posljednji profesionalni mediji u Srbiji poput N1, Nove, Danasa i Radara, uslijedio puno veći udar i na sve ostale manje medije.

Oglas

Radojević se osvrnula na, kako je navela, vrlo indikativan razgovor između direktora Telekoma i United Groupa, Vladana Lučića i Stana Millera, o tome kako Vučić inzistira na smjeni Aleksandre Subotić, potpunoj reorganizaciji United Medije, a potom i smjenama direktora u samim medijima.

„Kada nemate medije kao kontrolore vlasti, mogu se održati bilo kakvi izbori“, rekla je u emisiji Novi dan na N1 Beograd.

Dodala je, međutim, da bi uslijedio udar i na te manje profesionalne medije, pa potom i na lokalne, koji, kako ističe, rade bez ikakvih sredstava, samostalno, boreći se rukama i nogama da opstanu i informiraju javnost o tome što se događa.

Kazala je da su Aleksandar Vučić i njegova stranka oni koji su urušili sve institucije u državi.

„I ovih dana, sa silnim smjenama u MUP-u... ali još je strašnije ono što se radi po školama – bez ikakvih procedura, pravila, poštivanja zakona, preko noći smijeniš ravnatelja i postaviš nekoga mimo roditelja, djece, ljudi s kojima će ta osoba raditi“, navodi Radojević.

Uvjerena je, kaže, da će se ta situacija Vučiću i njegovoj stranci vratiti poput bumeranga. „Za sada posljedice trpe samo građani“, istaknula je.

„Ako se želite samo osvetiti učenicima i profesorima, onda vam ta zemlja doista nije važna“, smatra sugovornica N1 Srbije.

Govoreći o lustraciji u društvu koje je slabo, koje teži autokraciji i u kojem institucije ne funkcioniraju, ocijenila je da je to iluzorno.

„Postoji stvaran strah od toga što će biti nakon SNS-a, što se iz pepela institucija uopće može roditi“, navodi Radojević.

Teme
KRIK aleksandar vučić aleksandra subotić stan miller united grupa united media vesna radojević

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ