Taksisti vrijeđali novinarku u Splitu: "Komunjarsko zlo. Ćaća mi je ratova za ovu državu"

"U međuvremenu se uključio drugi vozač, govoreći da mi je očito dosadno u životu, nudio mi kavu, pa čak i deset eura da nešto pojedem. Dodao je i da nikad nisam napisala pametan članak, a onda se obratio kolegama tvrdeći da su 'gluplji od mene' i kako sam samo željela da me netko 'plesne'", piše novinarka.