skandalozno ponašanje
Taksisti vrijeđali novinarku u Splitu: "Komunjarsko zlo. Ćaća mi je ratova za ovu državu"
Novinarku Dalmatinskog portala Gabrijelu Radanović u splitskoj trajektnoj luci verbalno su napali i vrijeđali taksisti dok je provjeravala dojavu da njih nekoliko bez dozvola i koncesija ulazi na prostor gata, piše Dalmatinski portal.
"Ti si jedna obična luda, bolesnica, đava, psihopatka... Pogledaj se na šta ličiš. Moca i sina i Duha svetoga. Zamisli kako ti je život dosadan. Šta tebe boli kurac šta nemam koncesiju?", rekao je jedan od taksista na kojeg su ranije novinarku upozorili djelatnici Jadrolinije, Lučke uprave i zaštitari, navodi novinarka za Dalmatinski portal.
Sve se odigralo prošlog četvrtka rano ujutro kad je novinarka otišla u trajektnu luku na poziv zaposlenika i taksista s koncesijama koji su se žalili na ponašanje nekolicine taksista.
"Nađu žrtvu, izvedu je van, uzmu kofere..."
"Oni su vam tipovi koji naplaćuju kilometar po 40 eura. Bili su inspektori iz Zagreba, skinuli mu tablicu, a on sutra dođe s drugim autom", rekao je novinarki jedan djelatnik.
"Najviše im pašu gosti s Hvara jer su bogati. Njih mogu oderat. Nađu žrtvu, izvedu je van, uzmu kofere... A kad ti uzmu kofere, imaš osjećaj da više nemaš izbora. Čim stvari završe u gepeku – gotovo je. Poslije se možeš žalit koliko oćeš", rekao je zaposlenik iz luke i dodao da putnicima naplaćuju i do 600 eura za prijevoz do aerodroma.
"A koncesionari koji poštuju pravila naplate 50, 60 maksimalno. I jasno im je istaknuta cijena. A ovi nemaju ni oznaka, ni cijene, ni koncesije", rekao je drugi.
Dok su ostalitaksisti parkirani uz ogradu, četvorica su se nalazila na samom Gatu sv. Duje, na mjestu gdje pristaju trajekti. Od četiri, samo jedan od njih je na kraju novinarki pokazao koncesijsku dozvolu. Drugi joj je rekao "da što nju boli kurac što on nema koncesiju".
Novinarka kaže da je jednog od njih pitala koliko naplaćuje kilometar
"Ne znam. Zavisi. Zašto?", odgovorio je na pitanje koliko će naplatiti kilometar grupici stranaca koje je upravo posjeo u automobil.
Novinarka navodi da je zatim pitala turiste znaju li koliko će platiti. Odgovorili su da ne znaju i pitali taksista. "Two euros" rekao je, a zatim se okrenuo prema novinarki i pitao tko je i zašto ga napada.
Ubrzo se uključio i njegov kolega, objašnjavajući da je sve po zakonu, a zatim dodao da novinarku cijene uopće ne trebaju zanimati. Taksist koji je planirao naplatiti dva eura kazao je da može voziti i besplatno, a drugi je cinično dobacio da mogu naplatiti i 500 eura po kilometru. I to bi bilo po zakonu.
Tada počinje lavina uvreda
"Ti si bolesnica bolesna, svjetska luda. Došla si ovde provocirat i radit probleme da napraviš neki članak. Ti si zlo, tebe će zlo pojist. Komunjarsko zlo. Ćaća mi je ratova za ovu državu, ti si zlo", vikao je jedan od vozača, kojega novinarka naziva glavnim u skupini.
Kaže da je on prednjačio u uvredama, a u jednom je trenutku udario nogom u vrata automobila nakon što su gosti napustili vozilo.
Situacija se nakratko smirila. Objašnjavali su da ih nitko ne može maknuti s gata, jer je "gat njihov isto koliko i moj", piše novinarka.
Taksist koji je turistima rekao da će platiti dva eura ubrzo je novinarku optužio da mu je oduzela zaradu od 25 eura. Naknadno je rekao da je goste trebao odvesti u hotel u Zvonimirovoj ulici, udaljen 700 metara od Gata sv. Duje.
Uključio se i drugi vozač
"U međuvremenu se uključio drugi vozač, govoreći da mi je očito dosadno u životu, nudio mi kavu, pa čak i deset eura da nešto pojedem. Dodao je i da nikad nisam napisala pametan članak, a onda se obratio kolegama tvrdeći da su 'gluplji od mene' i kako sam samo željela da me netko 'plesne'", piše novinarka.
Kaže da su u jednom trenutku uvrede poprimile drukčiji oblik, prerušene u tzv. galantne ponude.
"Mi smo džentlmeni. Ja joj mogu platit večeru, odvest je u dobar hotel ako će sa mnom provest noć. Bazen, teretana... Otiša bi ja s njom. Dobra je ona meni, brate. Lipa je ona", govorio je vozač koji naplaćuje kilometar po dva eura.
Potom je izvukao snop novčanica i kazao da zarađuje dvije tisuće eura dnevno. Treći se uključio i pitao zašto novinari ne napadaju političare, nego sirotinju. Novinarka piše da ih je podsjetila na izjavu o zaradi od dvije tisuće eura dnevno, na što je taksist uzvratio da to nije ništa na današnje cijene.
Taksist: "Ja vidim Sotonu u vama. Zlo izvire iz vas."
Kad se razgovor skrenuo na njegovu dnevnu zaradu, "glavni" se pokušao opravdati tvrdeći da se radi o sarkazmu i da je pogrešno shvaćen.
"A onda prelazi na novu razinu uljudnosti. Sklopio je ruke i zazivao nebesa, zazivao je Isusa Krista da me opere od grijeha i Boga, ako ga ima, da potjera Sotonu od njih", piše novinarka.
"Osjetim zločestu osobu. Vi se tresete. Ja vidim Sotonu u vama. Zlo izvire iz vas. Pijete tablete. Nemate dobar seksualni život. Kad je čovjek neispunjen, dođe na Gat sv. Duje i napada četvero momaka za koje ne znate ni 'ko su ni šta su. Imaju li koncesiju... I napadate ih. Zamisli koliko vam je život loš. Mrzite državu za koju su ljudi ratovali da vi ovdje bolesno šetate", rekao je.
U jednom trenutku ponudili su da zajedno nazovu ministra mora prometa i infrastrukture Olega Butkovića, kako bi s njim malo raspravili o nastalom problemu, a potom utvrdili da je nebitna kao novinarka Dalmatinskog portala i da ju ministar nikada ne bi primio.
O ministru imaju samo riječi hvale:
"Ministar Butković je ugledni gospodin. Jedan od boljih ministara. Školovan, pametan čovik".
Na kraju, sve je završilo još jednom salvom optužbi, ovaj put usmjerenih prema svim novinarima:
"Znaš koliko vi novinari života dovedete do ruba živaca? Userete se ljudima u život. Dobiju stresove, infarkte. Nema veze koliko su ljudi pokvareni. Imat ćeš dicu. Ja želim da vam se sve vrati na dici. Na najzločestiji način. Da svo zlo što ste učinili vaša dica pojedu. I uža rodbina. I vi. I svi novinari koji su zločesti. Da vam se vrati svo zlo koje sijete po gradu. Ivo Pukanić je izgubio glavu radi toga", zaključio je.
Novinarka se zatim udaljila nakon čega su joj prišli taksisti koji su bili parkirani iza ograde koja odvaja gat i cestu.
Takve scene su svakodnevnica
"Onaj najglasniji... to ti je isti koji je nedavno naplatio 640 eura za vožnju od trajektne luke do hotela na Čiovu", rekao je jedan od njih.
Nisu se iznenadili onome što se upravo dogodilo. Takve scene, rekli su joj, za njih su svakodnevica. "Ovo što ste vi sada radili, to je zapravo posao inspekcije. Kako je moguće da se ovakve stvari događaju naočigled svih", rekao je jedan koncesionara.
Krajem godine svima istječe koncesija, a u listopadu počinje rekonstrukcija Gata sv. Petra. Što će biti s taksistima iz splitske trajektne luke, tek se pregovara. Jedna od mogućnosti je i postavljanje rampe i zaštitara na Gatu sv. Duje gdje danas oni s kojima smo razgovarali slobodno prolaze, ulaze i izlaze, odvoze i dovoze putnike.
Novinarka na kraju teksta naglašava da se ne radi o svim taksistima, nego o skupini pojedinaca "čije riječi same po sebi otkrivaju tko sjedi za volanom i prevozi naše sugrađane i goste". No, njihovu poziciju dodatno učvršćuje zakon koji im omogućuje da zaista naplate kilometar – kako su i sami rekli – 500 eura. Jer mogu.
