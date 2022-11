Voditelj Čistoće otkrio koliko je kazni dosad podijeljeno zbog ZG vrećica

Podijeli:







Izvor: N1/Ilustracija

Od 1. prosinca nema više plavog i žutog tjedna, a odvoz plastike pojačat će se na jednom tjedno, najavio je voditelj podružnice Čistoća Davor Vić.

Do kraja iduće godine novi sustav odvoza otpada trebao bi u potpunosti zaživjeti u čitavoj metropoli, rekao je u studiju Večernjeg TV-a.

Otpada 27 posto manje

Izrazio je zadovoljstvo brzinom kojom su Zagrepčani prihvatili model koji je na snagu stupio u listopadu. U prvih mjesec dana, naime, proizveli su 27 posto manje miješanog komunalnog otpada, povećali odvajanje biootpada za 30 posto, dok je plastike više 40 posto u težinskoj mjeri, a u volumenu još više, što je izmjereno na vagama Jakuševca.

“I na terenu se vidi da je miješanog otpada manje pa su se stvorili preduvjeti da svoje kapacitete prebacimo na reciklabilni otpad”, rekao je Vić.

Zbog toga će se za 90.000 korisnika u obiteljskim kućama postupno ukidati odvoz miješanog otpada s dvaput na jednom tjednom. To je do ponedjeljka uvedeno za oko 60.000 kuća, a u ostalima će biti do kraja mjeseca.

“U obiteljskim kućama njihov zaduženi volumen dostatan je za odvoz jednom tjedno. No u višestambenim zgradama, gdje su spremnici vani, odvoz ćemo smanjivati postupno”, navodi.

Po papir, staklo i osobito plastiku će se ići češće nakon 1. prosinca, a već sada se, dodao je, plastika i papir iz pretrpanih spremnika prikuplja interventno.

“Imamo oko 100 kritičnih lokacija s kojih svake noći prikupljamo jer su ondje pretrpani žuti spremnici. U suradnji s komunalnim redarima počeli smo pisati i kazne, za što se pokazalo da ima efekta”, istaknuo je šef Čistoće.

To se najbolje može vidjeti u centru Zagreba, gdje je, usprkos početnoj skepsi, novi model vrlo brzo profunkcionirao jer su ljudi prepoznali prednost toga da nemaju kante na pločnicima. U prvih mjesec dana nije naplaćeno puno kazni, otkrio je.

“Djelatnici Čistoće u proteklim su tjednima lijepili na kante upozorenja ili zahvale i tako dali do znanja da pratimo što korisnici rade. Većina kazni napisano je zbog nepoštivanja komunalnog reda, što nije novost. Oduvijek je propisano da se otpad ne može odlagati bilo gdje. Tu odmah kažnjavamo, a nakon toga ćemo provjeravati što je u spremnicima. Kazne nisu simbolične ni pretjerane, već dovoljne da se ljudi korigiraju i da shvate da se radi o općem dobru”, rekao je Vić.

Fokus je na centru, dodao je, jer je specifičan. Kao i u svakom gradu, ondje boravi i prolazi najviše ljudi i turistički je najnapućeniji.

Imamo dva boksa, tri u procecu

“Treća je smjena donedavno radila centar, no oni u velikom djelu sada idu u interventni odvoz, uglavnom plastike, u ostalim dijelovima grada”, objasio je.

A gdje ima problema s pretrpanim spremnicima, Čistoća ustanovljava sama, no katkad im jave i građani. Velik problem, dodao je, predstavljaju i nesavjesni ugostitelji koji koriste tuđe spremnike za svoj otpad.

“I to rješavamo s komunalnim redarstvom jer svoju ambalažu moraju riješiti u vlastitom aranžmanu s Čistoćom ili nekom drugom tvrtkom. Mi smo zaduženi da im odvezemo komunalni otpad”, rekao je.

Komentirao je i pritužbe stanovnika Novoga Zagreba na neizdrživ smrad te loša očitanja na mjernoj stanici kvalitete zraka Zagreb 3.

“Mi nismo otkrili nijedan parametar prema kojimu bi to moglo biti povezano s onim što radimo na Jakuševcu jer se u našem poslovanju nije ništa promijenilo osim što imamo manje količine miješanog otpada. Kod nas je “business as usual”, rekao je Vić.

Kao mogući izvor smrada mnogi prstom upiru i u kompostanu Zrinjevca u kojoj se prerađuje biootpad iz kućanstava.

“Imamo u biootpadu nečistoće, no izdvajamo ih prije i u formi mješanog otpada odvozimo na deponij. Biootpada je više no prije, ali je i dalje u predviđenima kapacitetima Zrinjevca”, objasnio je.

Inspekcije nisu utvrdile nikakve nepravilnosti, osim toga da se obrađeni biootpad približio granici pa je odvezen i podijeljen građanima.

“Stalno imamo inspekcije, zbog prijava, no što više dolaze, utvrđuju da radimo po dozvolama i pravilima struke”, naglasio je Vić.

Za bioplinsko postrojenje i kompostanu u Novskoj projektna je dokumentacija u pripremi, traže se izvori financiranja, no uskoro očekuje rješenja. Prijave za boksove pak i dalje su u tijeku, dosad su izgrađena dva, a tri su u procesu.

“Spremnici ne smiju biti bez nadzora i ljudi su to shvatili. Napokon smo razbili i predrasude oko cijena boksova. Službene cijene objavili smo u suradnji s GSKG-om pa nema više licitiranja”, dodao je šef Čistoće.

Najavio je i gradnju centra za ponovnu upotrebu otpada gdje će se u praksi provoditi zero waste filozofija. Bit će to, kazao je, neka vrsta second hand shopa gdje će se moći kupiti stvari koje su djelatnici Čistoće popravili, preradili i obradili kako bi dobile novu namjenu.

