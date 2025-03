Vodostaji rijeka u laganom opadanju: “Slijede dakle bolji sati i dani”

Podijeli :

Nikola Cutuk/PIXSELL

Vodostaji Korane i Kupe na karlovačkom području od jutros su u laganom opadanju, kao i vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici, pa iako je još uvijek na snazi izvanredno stanje za Koranu u Karlovcu i Unu u Hrvatskoj Kostajnici, većih problema nema, niti se ne očekuju, kažu u Hrvatskim vodama.

“Trenutno su vodostaji i Kupe i Korane na karlovačkom području u opadanju. Očekujemo da bi vodostaji na području Karlovca mogli pasti do kraja dana za 20 do 30 centimetara, a to znači da slijedi relaksacija stanja na karlovačkom području”, izjavio je Hini Tomislav Novosel iz Glavnog centra obrane od poplava Hrvatskih voda.

Novosel očekuje u drugom dijelu dana ukidanje izvanrednog stanja za Koranu u Karlovcu.

Još uvijek je izvanredno stanje na Uni u Hrvatskoj Kostajnici, ali od jutros je vodostaj u laganom opadanju. Vodostaj Une se sinoć u 21 sat zaustavio na plus 485 centimetara, što je šesti po veličini vodostaj Une u povijesti od 1900. do danas, istaknuo je Novosel.

Akcija vatrogasaca: Iz vode spasili osobu i vozilo

Kaže da danas do kraja dana očekuju lagano opadanje vodostaja Une u Hrvatskoj Kostajnici, za 20 do 30 centimetara.

“Slijede dakle bolji sati i dani i za Hrvatsku Kostajnicu i za karlovačko područje”, poručio je Novosel iz Glavnog centra obrane od poplava.

Kaže da će se vodeni val Kupe u narednim danima širiti prema Petrinji i Sisku, ali da se niti na tom području ne očekuju nikakve značajnije ugroze, kao niti na donjem toku Save od Jasenovca do Županje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Jedna namirnica smrt je za srce i krvne žile, a svi je jedemo HEP upozorava građane: Stiže velika promjena u obračunu struje