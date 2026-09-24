PROBIJANJE ZVUČNOG ZIDA
Vojni avioni sutra iznad devet županija: Očekujte pojačanu buku
Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u petak će od 9 do 11 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati kratkotrajna pojačana buka, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo obrane.
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Letovi će se provoditi iznad Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije, na visini iznad 10.000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.
Iz Ministarstva obrane navode da će se sve aktivnosti provoditi u propisanim zonama letova, u skladu s pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Hrvatskoj.
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