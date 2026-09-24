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NAKON DUGOGODIŠNJIH NAPETOSTI

Povijesni dogovor Turske i Iraka: Ankara povlači snage iz ključne baze

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Hina
|
24. ruj. 2026. 16:14
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Erdogan
OZAN KOSE / AFP

Turska planira postupno povući svoje postrojbe iz ključne vojne baze u sjevernom Iraku i prepustiti nadzor iračkoj vladi, priopćile su obje strane.

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Turska Uprava za komunikacije i ured iračkog premijera Alija al-Zaidija objavili su da su se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i al-Zaidi dogovorili o tom potezu na sastanku na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.

„U okviru napretka koji je Irak postigao kroz sigurnosne mjere, turske snage postupno će predati bazu Bašika - Zelikan iračkoj saveznoj vladi, u skladu s dogovorenim mehanizmom i vremenskim rasporedom”, priopćio je u srijedu ured iračkog premijera, prenio je The Jerusalem Post.

Baza se nalazi u pokrajini Ninivi, nedaleko od grada Bašike i 20-ak kilometara sjeveroistočno od Mosula. Područje se nalazi na teritoriju pod upravom iračke savezne vlade i graniči s autonomnom regijom Iračkog Kurdistana.

Irak se obvezao poduzeti mjere protiv stranih naoružanih skupina na području okruga Sindžara, koji se nalazi zapadnije, uz granicu sa Sirijom, i ondje obnoviti državnu vlast, stoji u priopćenjima.

Obje zemlje pokušavaju povećati suradnju nakon godina napetosti

Turska je uspostavila svoju vojnu prisutnost u sjevernom Iraku 2015. godine u sklopu borbe protiv terorističke organizacije Islamske države (ISIS).

U prošlosti je Turska u više navrata izvodila zračne napade na zabranjenu Radničku stranku Kurdistana (PKK) u sjevernom Iraku te ondje održava nekoliko baza. Sjeverni Irak služi kao utočište za PKK, koji Turska, EU i SAD smatraju terorističkom organizacijom.

Turska vlada trenutačno sudjeluje u mirovnom procesu s PKK-om te namjerava okončati višedesetljetni sukob.

Odluka o povlačenju turskih snaga odražava nastojanja obiju zemalja da povećaju suradnju nakon nekoliko godina napetosti. To uključuje pitanja poput opskrbe vodom iz rijeka Eufrat i Tigris, zajedničke infrastrukturne projekte koji obuhvaćaju naftovode te širenje cestovne i željezničke mreže.

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irak recep tayyip erdogan turska turska i irak

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