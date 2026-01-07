Pupovac: Nasilne generacije odgajaju ljudi koji ne žele završiti rat

„Odnosi između Hrvatske i Srbije su loši iako sam uložio desetljeća u njihovu izgradnju. Zemlje se optužuju za neprijateljstvo i loše namjere. To je loše za interese obje zemlje. Takvi loši odnosi u Hrvatskoj nesumnjivo doprinose povećanju loših osjećaja prema Srbima. Što se tiče moje suradnje sa službenim Beogradom, ona je danas, nažalost, na minimumu. Dinamika političkih procesa u Srbiji je svakako na to utjecala. To Srbe u Hrvatskoj stavlja u situaciju da biramo između ovoga ili onoga, ali mi ne možemo raditi takav izbor”, govori Pupovac koji smatra da se Srbija odmakla od mogućnosti ozbiljnog unutarnjega sukoba i erupcije nasilja i usmjerila prema pripremi za izbore i izbornu bitku, što vjerojatno znači da će ostati na liniji demokratskog traženja rješenja sukoba između vlasti i pokreta studenata i građana.