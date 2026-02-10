"Što se tiče spuštanja inflacije, o tome slušamo već pet godina, da će sljedeće godine doći na 2 posto. A svake godine inflacija bude iznad tog očekivanja, zato što je izrazito kompleksna u Hrvatskoj, kao što je dobro primijetio. Ali idemo drugačije - sutra ujutro da nema inflacije, mi imamo debakl proračuna. Nama je deficit prošle godine značajno narastao. Nama deficit raste kako pada inflacija. Hrvatska ekonomija i proračun ne mogu funkcionirati bez visoke stope inflacije", kaže Vidaković.