Vidaković o Ćorićevom obećanju: Pokušavam biti jako pristojan na televiziji, ali mi je relativno teško...
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ekonomski stručnjak Neven Vidaković. Razgovarali su o hrvatskim dužnosnicima u visokim europskim financijskim institucijama, ekonomskoj politici Europske unije i ratu u Ukrajini, a Vidaković se posebno osvrnuo i na najave novog ministra financija o zaustavljanju rasta inflacije.
Ministar Tomislav Ćorić poručio je 4. veljače da će inflacija do kraja sljedeće godine "u potpunosti biti stavljena pod kontrolu", sukladno i prognozama Europske komisije, Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija.
Ovako je tu izjavu prokomentirao Neven Vidaković:
"Pokušavam biti jako pristojan i normalan na televiziji, ali mi je relativno teško pa ću vježbati samokontrolu. Hajdemo ispočetka. Ministar, bivši viceguverner, pričao je o kompleksnosti inflacije. HNB ima sektor za znanstvena istraživanja, mogao je bilo kada podići slušalicu i pitati da se naprave studiji o uzrocima inflacije, da izračunaju matematički svaki segment uzroka. Pa bi tu kompleksnu inflaciju mogao bolje razumjeti", kaže ekonomski analitičar.
"Je li to HNB učinio? Ako je, u javnosti nije objavljeno. Sada ima priliku da se to napravi. Kao ministar financija ima priliku otići u poznato sakupljalište prašine - Ekonomski institut - i zadati im isti zadatak. Reći im: "čujte, vi 70 ili 80 posto prihoda ostvarujete kroz donacije iz proračuna i ništa ne radite, evo vam zadatak". Da želi dubinsku, teorijsku, praktičnu analizu razumijevanja inflacije", dodaje.
Osvrnuo se i na ono što, po njemu, nema smisla kod izjave ministra financije.
"Što se tiče spuštanja inflacije, o tome slušamo već pet godina, da će sljedeće godine doći na 2 posto. A svake godine inflacija bude iznad tog očekivanja, zato što je izrazito kompleksna u Hrvatskoj, kao što je dobro primijetio. Ali idemo drugačije - sutra ujutro da nema inflacije, mi imamo debakl proračuna. Nama je deficit prošle godine značajno narastao. Nama deficit raste kako pada inflacija. Hrvatska ekonomija i proračun ne mogu funkcionirati bez visoke stope inflacije", kaže Vidaković.
