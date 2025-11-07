"Zabrinjavajući fenomen"
Pupovac: Neke političke snage zamišljaju Hrvatsku u kojoj je crna odora temeljna odora, a mač s križem osnovni znamen
Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o prijetnjama smrću koje je primio i ostalim aktualnostima.
Podsjetimo, Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) oglasila se povodom prijetnji smrću upućenih predsjedniku stranke Miloradu Pupovcu, koje su objavljene u komentarima na službenoj Facebook stranici stranke. Iz SDSS-a poručuju kako su prijetnje prijavili policiji.
"Nije to prvi puta, nije nam to nepoznato, ni meni, ali ni drugim ljudima unutar stranke. Postalo je nešto češće i odlučili smo da se ta vrsta izravnih prijetnji smrću treba prijaviti policiji."
"Prije nekoliko godina sam napravio prijavu zbog iznimno ružnih i opasnih prijetnji od jednog pojedinca, ali inače ne. To ne radimo, ali ovaj puta se razina govora mržnje i poziva na nasilje, razina poruka kojima se direktno prijeti životnom ugrozom povećala i to je ono što je zabrinjavajuće na društvenim mrežama. Ne možete ništa javno reći, a da se netko ne prikači i ne počne širiti govor mržnje i prijetiti, to je zabrinjavajući fenomen", dodao je.
Komentirao je i najavljeni prosvjed Torcide u subotu u Splitu zbog nedavnog incidenta kada su huligani upali Dane srpske kulture na kojima su trebali nastupiti folkloraši iz Novog Sada:
"Tamo se trebao održati kulturni događaj u kojem je bilo plesa, djece, trebala se održati vrsta pjesama koje su poznate ljudima. Trebala se održati vrsta dramske prezentacije i to je bilo sve. Ići optuživati ljude da su htjeli nešto i pravdati se time, to ne drži vodu, to je još jedan način gdje pokazuju kakve su naravi, te de se nisu u stanju suočiti s onim što žele i zašto to žele."
"Tko zloupotrebljava mlade ljude"
Eskalira li situacija?
"Pretpostavljam da policija i druge nadležne službe znaju o čemu se radi, da znaju razmjere fenomena i grupe koja čini osnovu u tom djelovanju, nastupanju, izvođenju ovakvih i sličnih oblika eskalacije koja je protuzakonita i da će se pozabaviti time da se to uvede u zakonske okvire.
Oni su tu i imaju svoju kulturu, navike, pjesme, način navijanja i to je nešto što treba biti prihvaćeno, ali jedno je to, a druga je stvar preuzimanje ideologija koje pozivaju na nasilje i mržnje. Posebna je stvar kako se organizirati i koja je funkcija tih organizacija i njihovog djelovanja, ali tko zapravo stoji iza njih i tko iskorištava te mlade ljude od 14, 15 pa do 20 i neke godine. Država i institucije se moraju pobrinuti za to. Kome se isporučuju djeca i tko zloupotrebljava te mlade ljude", odgovorio je Pupovac.
"Nije dobro da imamo osjećaj da smo još uvijek u ratu"
Dodaje da se sve to dugo toleriralo: "Dolazi do susretanja službenih dijelova političke kulture, kulture sjećanja na stradale, poginule, rat i ove grupacije ljudi. Određenom broju ljudi se čini normalno da oni budu neka vrsta ekstenzije toga, da se to pojačava, da budu vrsta megafona i to nije dobro.
Nije dobro da produžavamo ratnu kulturu, nije dobro da imamo osjećaj da smo još uvijek u ratu, a još manje je dobro da se pojedine grupe organiziraju i djeluju kao da su ratne okolnosti i kao da čuvaju tekovine rata, mimo zakona i Ustava... To nije zakonski poredak nego oblici ideologije, djelovanja izvan zakona."
Pupovac je komentirao ratnu tematiku u pop kulturi u Hrvatskoj: "Koliko god se ti u pop kulturi žele predstaviti da su vođeni logikom domoljublja, zapravo su vođeni logikom zarade i profita. Sami su upotrebljeni od političkih snaga koje žele redefinirati kako bi Hrvatska trebala biti.
Postoje snage kojima sadašnji ustavni poredak i sadašnji nacionalni identitet Hrvatske ne odgovara, oni kojima je bliže 1941. nego 1991., a pogotovo 2001. i 2025. godina. Zamišljaju Hrvatsku u kojoj je crna odora temeljna odora, u kojoj je mač s križem osnovni znamen i u kojoj je ZDS zapravo pozdrav koji je nepravedno isključen iz hrvatske povijesti kao što je NDH isključena iz ustavnog kontinuiteta državnosti Hrvatske, to žele promijeniti. Jedan od sudionika okruglog stola je to rekao vrlo jasno i glasno, ništa mu se nije dogodilo."
Zastupnik se osvrnuo i na ulogu predsjednika Sabora i organizaciju okruglog stola o Jasenovcu u Saboru:
"Kada se uzme samo poslovnički okvir, predsjednik Sabora bi bio u pravu. Ali Poslovnik Sabora samo je jedan od zakonskih akata, po mom mišljenju ukupni zakonski okvir trebao je biti interpretacijski okvir hoće li se to dopustiti ili se neće dopustiti. Taj zakonski okvir čine i presude Ustavnog suda, kada presude Ustavnog suda i mišljenja, u slučaju NDH, budu donosene i objavljene, onda su one poput svake odredbe Ustava. Ja kao saborski zastupnik i moj kolega predsjednik Sabora Gordan Jandroković to znamo, ne smijemo prelaziti preko toga."
"Srbe se slika kao arhineprijatelje Hrvata i Hrvatske"
Pupovac navodi da se ne treba generalizirati i pretjerivati:
"Značajan broj ljudi iz Srbije, BiH, Makedonije dolazi na rad u Hrvatsku, ima brakova, ljudi se druže, posluju, razmjenjuje se pop kultura i to je pozitivno. Odnos prema srpskoj zajednici u Hrvatskoj nije takav. Prebacivanje pažnje na srpsku zajednicu u Hrvatskoj i programa srpske zajednice je postala moda, od Buljevog zabranjivanja kulturne manifestacije. To je zločesta politikantska zloupotreba da bi se profitiralo od negativne slike o srpskoj kulturi koja se stvara u politici. To generira jedan dio politike. Ljudi na lokalnom nivou vide da to ima svoje rezultate i to se širi. Srbe se, svjesno i nesvjesno, slika kao arhineprijatelje Hrvata i Hrvatske, o tome bi trebalo razmišljati."
Koliko je takvoj slici doprinijela politika Andreja Plenkovića?
"Svaki premijer ima svoju odgovornost u društvu, tako i premijer Plenković ima svoju odgovornost u ovim okolnostima. Ovaj problem nije od jučer nego od početaka države. Treba revidirati neka stajališta oko tih politika i vrijednosti i što je to ustavni luk unutar politike koji treba zaštititi i što je to što ne može imati mjesta pod tim lukom. To se nije napravilo.", govori Pupovac.
