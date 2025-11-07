Oni su tu i imaju svoju kulturu, navike, pjesme, način navijanja i to je nešto što treba biti prihvaćeno, ali jedno je to, a druga je stvar preuzimanje ideologija koje pozivaju na nasilje i mržnje. Posebna je stvar kako se organizirati i koja je funkcija tih organizacija i njihovog djelovanja, ali tko zapravo stoji iza njih i tko iskorištava te mlade ljude od 14, 15 pa do 20 i neke godine. Država i institucije se moraju pobrinuti za to. Kome se isporučuju djeca i tko zloupotrebljava te mlade ljude", odgovorio je Pupovac.