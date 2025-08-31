Vozač bijelog kombija mamio djevojčice? Oglasila se policija

Službenici kriminalističke policije obavili su razgovore s djevojčicama u prisustvu roditelja, pri čemu su one davale kontradiktorne izjave vezane uz jezik i riječi koje su im navodno bile upućene. Nakon obavljenih razgovora, majke obiju djevojčica iskazale su sumnju u istinitost dojave, smatrajući da se najvjerojatnije radi o dječjoj mašti.