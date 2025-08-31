Koristite ocat i sodu bikarbonu za odčepljivanje odvoda? Prestanite odmah

Uz bezbroj "uradi sam" recepata koji kruže internetom, lako je posegnuti za poznatim kombinacijama poput sode bikarbone i bijelog octa. Ipak, stručnjaci za vodoinstalacije upozoravaju da ta metoda ne mora uvijek dati najbolje rezultate. Različite vrste začepljenja traže specifične postupke, a ključno je utvrditi gdje se točno nalazi prepreka.