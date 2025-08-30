Tajna za savršeni sataraš je u ovome: Napravite tri klasika za svaku priliku

Sataraš je jelo koje miriše na ljeto, na bakinu kuhinju i na bogatstvo svježe ubranog povrća iz vrta. Ovaj jednostavan, a opet iznimno ukusan povrtni gulaš, omiljen je diljem Hrvatske, a posebno se ponose njime u Slavoniji i Baranji, odakle se vjeruje da i potječe. Njegova popularnost leži u svestranosti – može biti lagani samostalni obrok, bogat prilog mesu, hranjiv doručak s jajima ili temelj za brojna druga jela, piše net.hr.