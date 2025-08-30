jednostavno, a ukusno
Tajna za savršeni sataraš je u ovome: Napravite tri klasika za svaku priliku
Blag, ali prepoznatljiv okus sataraša budi nostalgiju i podsjeća na obiteljska okupljanja, čineći ga neizostavnim dijelom mnogih kuhinja.
Sataraš je jelo koje miriše na ljeto, na bakinu kuhinju i na bogatstvo svježe ubranog povrća iz vrta. Ovaj jednostavan, a opet iznimno ukusan povrtni gulaš, omiljen je diljem Hrvatske, a posebno se ponose njime u Slavoniji i Baranji, odakle se vjeruje da i potječe. Njegova popularnost leži u svestranosti – može biti lagani samostalni obrok, bogat prilog mesu, hranjiv doručak s jajima ili temelj za brojna druga jela, piše net.hr.
Iako ga svojataju i Mađari pod nazivom lecsó te Turci u obliku menemena, suština je ista: polagano krčkanje luka, paprike i rajčice dok se njihovi okusi ne prožmu u savršenu harmoniju. U ovom vodiču donosimo vam tri klasična recepta koja će zadovoljiti svako nepce – izdašnu verziju s mesom, brzu varijantu s jajima i zasitni sataraš s krumpirom.
Tajna je u sporom krčkanju i kvalitetnim sastojcima
Prije nego što zaronimo u recepte, važno je razumjeti filozofiju ovog jela. Vrhunski sataraš ne traži egzotične začine ni komplicirane tehnike; njegova duša leži u strpljenju i kvaliteti osnovnih namirnica.
- Luk: Koristite žuti ili bijeli luk. Ključno ga je pirjati polako, na niskoj do srednjoj temperaturi, dok ne postane staklast i zlatan. Nemojte žuriti jer će preprženi luk jelu dati gorkastu notu.
- Paprika: Iako se mogu koristiti sve boje, crvene i žute rog paprike dat će jelu dublji i slađi okus. Narežite ih na trakice ili veće kocke.
- Rajčica: Birajte zrele, sočne rajčice pune okusa. One će pustiti dovoljno vlastitog soka pa dodavanje vode najčešće nije potrebno. Za lakše guljenje, kratko ih uronite u vrelu vodu.
- Masnoća: Tradicionalno se koristi svinjska mast ili ulje, no za mediteranski prizvuk slobodno koristite kvalitetno maslinovo ulje.
- Metoda "Low and Slow": Najveća tajna je u polaganom krčkanju na niskoj temperaturi. To omogućuje povrću da otpusti svoje arome i šećere, stvarajući bogat i koncentriran umak bez potrebe za dodavanjem zaprške ili umjetnih pojačivača okusa.
Tri lica klasika: Recepti za svaku priliku
Sataraš se lako prilagođava, a ove tri verzije pokazuju njegovu nevjerojatnu svestranost.
Izdašni sataraš s mesom
Ova verzija pretvara lagani prilog u konkretno glavno jelo, savršeno za obiteljski ručak. Možete koristiti svinjetinu, teletinu, piletinu ili čak mljeveno meso.
Sastojci:
- 500 g mesa po izboru (npr. svinjski vrat, pileći file), narezanog na kockice
- 2 veće glavice luka, sitno sjeckane
- 4-5 mesnatih paprika (crvenih i žutih), narezanih na trake
- 5-6 zrelih rajčica, oguljenih i narezanih na kocke
- 2 češnja češnjaka, sitno sjeckana (po želji)
- 3 žlice ulja ili svinjske masti
- Sol, svježe mljeveni papar
- 1 žličica slatke mljevene paprike
- Po potrebi malo vode ili temeljca
- Svježi peršin za posipanje
Priprema:
U dubljoj posudi zagrijte ulje ili mast. Dodajte kockice mesa i pržite ih sa svih strana dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Posolite i popaprite, a zatim izvadite meso iz posude i stavite ga sa strane.
Na istoj masnoći pirjajte sitno sjeckani luk na laganoj vatri oko 10-15 minuta, dok potpuno ne omekša i postane staklast.
Dodajte narezanu papriku, pojačajte malo vatru i pirjajte uz miješanje 10-ak minuta, dok paprika ne počne otpuštati miris i lagano se karamelizirati.
Umiješajte češnjak (ako ga koristite) i mljevenu papriku te kratko promiješajte, pazeći da ne zagori.
Vratite meso u posudu, dodajte narezane rajčice i sve dobro promiješajte.
Poklopite i kuhajte na laganoj vatri oko 45-60 minuta. Rajčice bi trebale pustiti dovoljno tekućine, no ako se jelo čini pregusto, dodajte malo vode ili temeljca.
Kada je meso mekano, a povrće se pretvorilo u gusti umak, kušajte i po potrebi dodatno začinite. Poslužite toplo, posuto svježim peršinom, uz pire krumpir ili kuhanu rižu.
Brzi sataraš s jajima: Idealan ljetni doručak
Ovo je vjerojatno najpopularnija verzija, savršena za brzi ručak, večeru ili hranjiv doručak. Jelo je prirodno bez glutena i puno proteina.
Sastojci:
- 2 glavice luka, sitno sjeckane
- 4 svježe paprike
- 4 zrele rajčice
- 4 jaja
- 2-3 žlice ulja
- Sol i papar po ukusu
- Svježi peršin
Priprema:
U široj tavi zagrijte ulje i polako pirjajte luk dok ne postane mekan i sladak.
Dodajte papriku narezanu na trakice i nastavite pirjati oko 15-20 minuta dok paprika potpuno ne omekša.
Dodajte oguljene i nasjeckane rajčice, posolite i popaprite. Smanjite vatru i pustite da se krčka 15-20 minuta, povremeno miješajući, dok višak tekućine ne ispari i ne dobijete gusti umak.
Sada imate dvije opcije za jaja. Prva: u zdjelici lagano umutite jaja pa ih prelijte preko povrća i miješajte dok se ne skuhaju i povežu s umakom. Druga: povrće gurnite na jednu stranu tave, a na oslobođeni dio razbijte jaja i ispecite ih kao kajganu. Kad su skoro gotova, sve pomiješajte.
Poslužite odmah, posuto svježim peršinom, uz krišku domaćeg kruha za umakanje.
Zasitni sataraš s krumpirom
Dodavanjem krumpira, sataraš postaje još zasitniji i može se poslužiti kao cjelovito jelo "na žlicu".
Sastojci:
- 2-3 glavice luka, narezane na tanje ploške
- 4 paprike, narezane na trake
- 3 veća krumpira, oguljena i narezana na ploške debljine pola centimetra
- 4-5 rajčica, narezanih na kocke
- 2 češnja češnjaka, narezana na listiće
- Maslinovo ulje
- Sol, papar, sušeni bosiljak
- 1 žličica šećera (po potrebi)
Priprema:
U dubokom loncu zagrijte obilnu količinu maslinovog ulja. Dodajte luk i pirjajte ga desetak minuta dok ne požuti.
Dodajte ploške krumpira i češnjak, dobro promiješajte i pirjajte još 5 minuta.
Ubacite papriku i nastavite pirjati sve zajedno još barem 10 minuta, dok povrće ne omekša.
Tek kada je krumpir skoro potpuno mekan, dodajte rajčice. Ovo je ključan korak – kiselina iz rajčice može spriječiti da se krumpir do kraja skuha ako se doda prerano.
Začinite solju, paprom i bosiljkom. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri dok krumpir ne bude potpuno kuhan, a umak se ne zgusne.
Pred sam kraj kuhanja, kušajte i ako je jelo previše kiselo od rajčice, dodajte žličicu šećera da uravnotežite okuse. Poslužite toplo uz svježi kruh.
