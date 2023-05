Vozači, oprez! Na autocesti A1 netko vozi u sprotnom smjeru

Podijeli :

Zbog vozila u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvora Bosiljevo i čvora Novigrad vozi se uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat, izvijestio je u nedjelu ujutro Hrvatski autoklub, pozivajući vozače na dodatan oprez.

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče, autocesta A6 Rijeka-Zagreb, Paški most, Krčki most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), izvijestio je u nedjelju ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Slavoniji. Kolnici su vlažni i skliski.

Privremena regulacija prometa na autocesti A3 Bregana-Lipovac.

Na graničnom prijelazu Bajakovo (Batrovci) na izlazu se u kamionskom prometu čeka tri sata, a na prijelazu Tovarnik (Šid) jedan sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

